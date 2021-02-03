В СНГ создадут Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Вопрос создания Международного центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма обсуждался на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ, Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия в рамках СРПФР.

Правовой статус Центра было решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в 2021 году.

Члены Совета также согласились с официальным завершением операции "Млечный путь", которая проводилась на пространстве СНГ с 2015 года. Операция была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности. Работа в данном направлении будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием "Орион".

Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах, рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности нескольких рабочих групп, созданных в рамках Совета, противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде.

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