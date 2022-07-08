В составе совета директоров АО "Самрук-Энерго" произошли изменения

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Здание сгоревшего во время январских беспорядков акимата Алматы планируется восстановить к марту следующего года, сообщил сегодня на брифинге в СЦК аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, сейчас власти ждут заключения по проектно-сметной документации.

Впервые мы создали консорциум из пяти наших алматинских компаний, которые будут заниматься ремонтом этого нашего достояния. Мы планировали, что работы завершатся до конца года, но с учетом того, что были очень нелегкие проектные решения, работа будет проведена до Наурыза следующего года", - рассказал глава Алматы.

Он рассказал, что КазНИИСА искал решение, как облегчить купольный зал здания, в котором выгорели металлические конструкции, и сделать крышу более легкой, мобильной и пожаробезопасной.

Он также добавил, что в городе продолжаются работы по сносу резиденции президента. На ее месте планируется сделать парковую зону, которая будет объединена с парковой зоной акимата на улице Сатпаева.

Напомним, в марте президент Касым-Жомарт Токаев распорядился снести резиденцию в Алматы и на ее месте построить сквер для горожан.