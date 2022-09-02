В столице началось совместное заседание палат парламента с участием президента

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане стартовало совместное заседание палат парламента Республики Казахстан, в ходе которого президент Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк утверждал о том, что "политика есть искусство возможного". А премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, сменивший легендарного Черчилля, добавил следующее: "Политика - это искусство принимать важные решения при недостаточной информации и нехватке времени". Похоже, что президент Казахстана руководствуется сейчас этими крылатыми фразами", - пишет Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале.
Во-вторых, далеко не все чиновники, депутаты парламента и маслихатов, судьи и силовики вдохновились призывом главы государства строить Новый Казахстан. Одни в силу консерватизма мышления и нежелания чего-либо менять в своей жизнедеятельности и стране в целом. Другие - из-за опасения потерять "хлебное" место, особенно держащееся на разных коррупционных схемах. Третьи - в силу непрофессионализма и непонимания, что и как надо делать для реализации замыслов главы государства. В связи с этим достаточно узок круг людей, на кого Токаев может опереться. Не случайно, что термин "саботаж" довольно часто присутствует в его выступлениях", - пишет эксперт.
В-четвертых, Казахстан под руководством Касым-Жомарта Токаева проходит довольно неоднозначный этап своего развития, в котором сочетаются элементы эволюционности, реформирования и антикризисного реагирования. По большому счету в качестве полноправного главы государства, принимающего важные решения и несущего ответственность за них, Токаев стал действовать только в этом году с упразднением "дуумвирата" в системе государственной власти. В 2019-2021 гг. его возможности по решению многих вопросов были ограничены. Кроме того, возник глобальный "черный лебедь" в лице пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, на борьбу с которой пришлось затратить огромные усилия и ресурсы. В силу всего этого у президента почти половина срока его полномочий ушла совсем не на то, что он запланировал и озвучил официально в 2019 году, вступив в свою должность. Ожидаемое же переизбрание на новый срок является для него возможностью наверстать упущенное и сделать много чего нового для страны", - пишет Чеботарев.
Наконец, глава государства рассчитывает на кредит доверия среди сограждан, который был получен по итогам проведенного 5 июня т.г. республиканского референдума. Более того, он дополняет его вновь озвученными мерами политико-правового и социально-экономического характера. Поэтому своя политическая логика у сегодняшних сенсационных заявлений Касым-Жомарта Токаева есть. Чем же ответят на них действующие и потенциальные оппоненты, в следующих публикациях", - пишет эксперт.
Глава государства в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов", - написал Желдибай.
По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - заявил президент.
В Послании, как и всегда, президентом даны конкретные ответы на самые актуальные запросы казахстанцев. Это продолжение начатых политических преобразований. Что еще раз показывает, что слова президента никогда не расходятся с делом. Впервые обнародован график будущих избирательных кампаний. Глава государства инициировал сокращение мандата президента и установление одного срока продолжительностью на 7 лет. Все это говорит о последовательности курса реформ и его нацеленности на укрепление демократии в стране", - заявил он.
Партия AMANAT, как ведущая политическая сила страны, всецело поддерживает политические и социально-экономические инициативы главы государства. Все предлагаемые президентом в Послании реформы - это прогрессивные и своевременные меры, которые дают новый импульс развитию страны в новых условиях", - подчеркнул Ерлан Кошанов.
В своем Послании глава государства охватил весь спектр актуальных вопросов, волнующих население. Это нехватка водных ресурсов, ремонт дорог, развитие медицины на селе, возврат неиспользуемых земель и много другое. Поэтому мы всецело поддерживаем курс президента", - подчеркнул Дархан Кыдырали.
В этом контексте Послание, в котором озвучены конкретные меры по трудоустройству 100 тысяч молодых людей, льготному кредитованию молодых предпринимателей, решению проблем студенческих общежитий, говорит о том, что вопросы будущих поколений - в фокусе внимания президента", - сказал Меиржан Отыншиев.
Сегодня в нашей работе приоритетами должны быть именно общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей. Благодаря этому мы можем реализовать всё задуманное", - отметила она.
Депутат мажилиса парламента Андрей Григорьевич Линник подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. В связи с этим Центральная избирательная комиссия Казахстана в соответствии со статьей 52 Конституции РК и пунктом 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК "О Парламенте и статусе его депутатов" вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата", - сообщил член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов.
Ко мне неоднократно обращались правозащитники, представители адвокатского сообщества с обоснованиями необходимости ужесточения наказания за призывы к массовым беспорядкам. Их доводы вполне резонные, поэтому поручаю уполномоченным органам проработать этот вопрос и принять конкретные меры. Мы должны жестко реагировать на любые публичные провокации и противозаконные действия", - сказал Токаев.
Хочу напомнить всему обществу наш общий принцип: "Политическому плюрализму мы говорим да, экстремизму, бандитизму, хулиганству мы говорим решительное нет". Там, где начинаются целенаправленные провокации, не может быть и речи о свободе слова и плюрализме мнений. Это посягательство на стабильность и безопасность общества, попытка расшатывания устоев государства", - подчеркнул президент.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?