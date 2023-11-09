В Туркестанской области земли в предгорьях незаконно выделяли под строительство элитных дач  

В отношении работников местных исполнительных органов возбуждено восемь уголовных дел

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Шымкент. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области 270 земельных участков в предгорных зонах вблизи города Шымкента незаконно выделялись под строительство элитных дач. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.





Прокурорами также выявлено предоставление гражданам 26 участков по поддельным документам и факты неправомерного изменения местоположения 28 земель.





В городе Туркестане, Сарыагашском, Сайрамском, Толебийском и Тюлькубасском районах местными исполнительными органами необоснованно произведены изменения целевого назначения 200 сельскохозяйственных земель на более выгодные - под жилое строительство и зоны отдыха.









По фактам злоупотребления должностными полномочиями, превышения власти и мошенничества в отношении работников местных исполнительных органов возбуждено 8 уголовных дел. Кроме того, по представлению прокуроров государственными органами начат процесс возврата более 400 земель в государственную собственность", - проинформировали в Генпрокуратуре.