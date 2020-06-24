Алматы. 23 июня. Kazakhstan Today - В управлении здравоохранения Алматы прокомментировали информацию о дефиците лекарств в аптеках, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения города Алматы Камалжан Надыров, вся необходимая медицинская помощь, которая оказывается пациентам на уровне стационаров, покрывается за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Все лекарства есть в наличии, они бесплатные, доступны для наших пациентов. Мы сейчас мониторим соцсети, видим, что много пишут о том, что не могут найти то или иное лекарство в аптеках, речь идет о противовирусных препаратах. Хотел бы предостеречь население, что нельзя заниматься самолечением. Нельзя верить фейковым новостям, где говорится, что с целью профилактики можно пропить курс тех или иных препаратов и якобы это обезопасит от заражения или минимизирует последствия болезни", - сказал он.

Он отметил, что любое лечение должно быть согласовано со специалистами, с врачами, в противном случае оно будет либо бесполезное, либо будет опасно для вашего здоровья.

Поэтому призываю не вдаваться в панику. Не бежать в аптеки для закупа препаратов, не понимая их действие, показания, противопоказания. В этом плане нужно быть очень осторожным", - сказал Надыров.

Также он сообщил куда обращаться в случае, если есть сомнения насчет статуса легких.

Надо понимать, что в целом компьютерная томография легких это достаточно серьезное диагностическое исследование. Есть определенная лучевая нагрузка во время проведения данного исследования. Поэтому здесь важно определить четкие показания и, возможно, те или иные противопоказания для проведения данной диагностической услуги. Поэтому на все эти вопросы все маршруты должны вырабатываться совместно с участковым врачом поликлиники. Для этого не нужно никуда ходить, нужно набрать телефон своей поликлиники, либо обратиться в единый контакт-центр, который имеет постоянную связь с той или иной поликлиникой и поможет решить все поступающие вопросы", - сообщил Надыров.

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