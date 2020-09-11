В ВС РК рассказали, как пройдет осенний призыв

Сакен Жусипов рассказал, что, согласно поручению министра обороны, усилены санитарно-эпидемиологические меры на всех призывных и сборных пунктах.
В отличие от весеннего призыва на этот раз Министерство здравоохранения и местные исполнительные органы организуют ПЦР-исследования призывников дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии уже молодого пополнения в воинских частях и сборных пунктах. И призывники, как члены медицинской комиссии, обеспечиваются медицинскими масками и антибактериальными средствами, не менее двух раз в день будут проводиться дезинфекция всех служебных и подсобных помещений, включая раздевалки, столовую и места для ночного отдыха", - сказал Жусипов на брифинге в СЦК.
С учётом имеющегося опыта скорректированы алгоритмы действий сотрудников всех подразделений при выявлении у призывников симптомов простудных заболеваний. А сами медосмотры будут проводиться с соблюдением дистанции не менее 2 метров. За этим будут строго следить специально назначенные сотрудники в региональных подразделениях оборонного ведомства.
Он также сообщил, что до конца декабря в ряды вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики планируется призвать более 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.
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