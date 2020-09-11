В ВС РК рассказали, как пройдет осенний призыв

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооружённых сил Республики Казахстан Сакен Жусипов рассказал, как проходит осенний призыв на военную службу, передает Kazakhstan Today.

Сакен Жусипов рассказал, что, согласно поручению министра обороны, усилены санитарно-эпидемиологические меры на всех призывных и сборных пунктах.

В отличие от весеннего призыва на этот раз Министерство здравоохранения и местные исполнительные органы организуют ПЦР-исследования призывников дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии уже молодого пополнения в воинских частях и сборных пунктах. И призывники, как члены медицинской комиссии, обеспечиваются медицинскими масками и антибактериальными средствами, не менее двух раз в день будут проводиться дезинфекция всех служебных и подсобных помещений, включая раздевалки, столовую и места для ночного отдыха", - сказал Жусипов на брифинге в СЦК.

С учётом имеющегося опыта скорректированы алгоритмы действий сотрудников всех подразделений при выявлении у призывников симптомов простудных заболеваний. А сами медосмотры будут проводиться с соблюдением дистанции не менее 2 метров. За этим будут строго следить специально назначенные сотрудники в региональных подразделениях оборонного ведомства.

Он также сообщил, что до конца декабря в ряды вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики планируется призвать более 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

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