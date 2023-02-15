В "Яндекс.Такси" назвали необоснованными обвинения АЗРК в затягивании расследования

Президент сказал, что правительство продолжит оказывать поддержку отрасли

Фото: Акорда

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Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о состоянии машиностроительной отрасли региона, - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о состоянии машиностроительной отрасли региона, сообщает пресс-служба Акорды.





По его словам, за пять лет выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился в 2,6 раза; машиностроения - в 3,2 раза. Производство сельскохозяйственной техники выросло в 6,9 раза. В 2022 году в отрасль привлечены инвестиции на сумму 3 млрд тенге.





Также в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ТОО "Казахстанская агроинновационная корпорация".





Президенту представили технологический процесс и образцы продукции предприятия, изготавливающего до 3000 единиц сельскохозяйственной техники в год.









Глава государства осмотрел сборочный цех, а затем ознакомился с основными производственными показателями и перспективами развития корпорации.





Как сообщило руководство завода, на производственной площадке построены дополнительный склад и административно-бытовой корпус. На стадии завершения находятся два новых производственных блока.





В странах Европы и в Южной Корее были закуплены роботизированные сварочные и фрезерные аппараты, станки. Здесь производятся тракторы, комбайны, экскаваторы, косилки, грабли-ворошилки, прицепы, полуприцепы, погрузчики и другие виды сельхозтехники. За последние три года произведено более 6500 видов единиц техники на сумму 121 млрд тенге. В корпорации работает порядка 300 человек.





Фото: Акорда





В беседе с работниками предприятия Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за работу и пожелал успехов.





Затем Касым-Жомарт Токаев побеседовал с руководителями машиностроительных предприятий Акмолинской области, отметив важность производства качественной продукции. Президент сказал, что правительство продолжит оказывать поддержку отрасли.





Дополнено 14.02.2023, 15.47





В рамках визита в Акмолинскую область президент ознакомился с работой клинико-реабилитационного центра Viamedis Kokshetau.





Акорда Акорда





При центре в рамках государственно-частного партнерства была построена поликлиника, рассчитанная на 250 пациентов. В отделении стационарной реабилитации поликлиники предусмотрено свыше 100 койко-мест, в дневном стационаре - 46 койко-мест. Здесь обслуживается 20 тысяч человек. Медицинский персонал центра составляет 235 работников", - сообщает Акорда .









По поручению президента, в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 38 сельских населенных пунктах региона планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций.





Ранее сообщалось, что глава государства посетил Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина.





Дополнено 14.02.2023, 18.13





Сегодня глава государства также посетил компанию "Тепличные технологии Казахстана" в Степногорске, где ознакомился с современными технологиями выращивания плодоовощной продукции - огурцов, томатов, перца, зелени, а также цветов. Производственная мощность предприятия - 2,4 тысячи тонн в год.





Акорда





Общая площадь тепличного комплекса достигает 5 га. Суммарный объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд тенге. В 2023 году планируется ввод отделений по выращиванию баклажанов и клубники. Продукция компании полностью реализуется на внутреннем рынке Казахстана.





Также президент осмотрел выставку сельскохозяйственной продукции Акмолинской области.



