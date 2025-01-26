25.01.2025, 09:27 69681
В Жетысуской области государству вернули неиспользуемые земли на 111 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Каратальском районе Жетысуской области государству вернули 38 неиспользуемых земельных участков на сумму 111 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По акту надзора прокуратуры государству возвращены земли общей площадью 26 тысяч гектаров кадастровой стоимостью 111 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что земельные участки длительное время не использовали по целевому назначению.
Ранее более 50 га неиспользуемых земель вернули государству в Костанайской области.
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25.01.2025, 20:47 43421
Аким Уральска обязался выплатить 2,2 млн тенге пострадавшему от паводков
Компенсацию глава города должен выплатить до 1 марта
Фото: Depositphotos
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Уральск. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Уральска обязался выплатить 2,2 млн тенге пострадавшему от паводков местному жителю до 1 марта, сообщает пресс-службе суда Западно-Казахстанской области.
Мужчина пострадал во время паводка и обратился в акиматы города и области с просьбой признать его жилье не пригодным для проживания и предоставить ему жилье. Однако получил отказ. Во время процесса судья предложил сторонам прийти к соглашению, и они заключили соглашение о примирении. Другими словами, истец отказывается от иска, а ответчик в лице акима Уральска обязуется до 1 марта выплатить ему сумму ущерба в 2,2 миллиона тенге", - информирует портал "Мой город".
Отмечается, что оценку имущества проводили специалисты.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
25.01.2025, 20:23 44936
В Алматы почтили память героев Великой Отечественной войны
Фото: gov.kz
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы почтили память героев Великой Отечественной войны в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
Мы чтим подвиг наших героев и обязаны передать память о них будущим поколениям. Наша задача - окружить ветеранов заботой и благодарностью за их ратный труд и самоотверженность", - заявил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев в ходе церемонии торжественного возложения венков в память о героях.
Он подчеркнул важность сохранения воинских традиций и памяти о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир.
В знак уважения к подвигу героев под звуки марша военного оркестра по площади перед Вечным огнем стройными рядами прошли офицеры-воспитатели, курсанты военного вуза, воспитанники республиканской школы "Жас улан" и движения "Жас сарбаз", - отметили в министерстве.
В тот же день Шайх-Хасан Жазыкбаев навестил ветерана Великой Отечественной войны Федора Блинова. Он выразил признательность фронтовику за его ратный труд и вручил ему поздравительное письмо от имени министра обороны Руслана Жаксылыкова.
Напомним, в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны.
25.01.2025, 15:23 56816
Производимые в Казахстане объемы говядины полностью удовлетворяют потребности населения - Минсельхоз
В стране по итогам 2024 произведено 430 тысяч тонн мяса КРС
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Производимые в Казахстане объемы говядины полностью удовлетворяют потребности населения страны, заявили в Министерстве сельского хозяйства РК.
По итогам 2024 года произведено 430 тысяч тонн мяса КРС в убойном весе, что на 7,5% больше по сравнению с 2023 годом. Продукты переработки за этот период составили 270 тысяч тонн мяса. Производимые в стране объемы говядины полностью удовлетворяют потребности населения (...) Что касается повышения цен, то они зависят от многих факторов. В их числе повышенный спрос соседних стран на мясо казахстанских производителей", - сообщили в ведомстве.
В целом, отметили в министерстве, проводимая работа направлена на уменьшение себестоимости производства мяса, которое достигается за счет внедрения технологий с минимизацией капитальных затрат.
В этой связи с 2024 года реализуются проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, предусматривающие рациональное, ротационное использование пастбищных угодий, обеспечение близости кормов к местам содержания животных, использование специальных комбинированных кормов при финишном откорме с созданием комбикормовых предприятий, а также модернизацию и создание новых перерабатывающих предприятий", - добавили в Минсельхозе.
Таким образом, пояснили в пресс-службе, создаются мясные кластеры с полным циклом для производства продукции, начиная от заготовки кормов до реализации готовой продукции.
Напомним, половина потребительских расходов казахстанцев приходится на продукты.
24.01.2025, 19:42 101246
Токаев подписал соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС
Ранее банковские гарантии РК не признавались в странах ЕАЭС
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон создает правовую основу для взаимного признания банковских гарантий между государствами - членами ЕАЭС, что позволит облегчить и упростить участие поставщиков в государственных закупках на территории других государств - членов Союза.
Банковские гарантии, выданные банками-резидентами одной страны можно будет использовать для участия в государственных закупках другой страны - члена Союза. Также закон определяет требования к банкам, которые могут выдавать такие гарантии, и механизмы ведения реестра банковских гарантий.
Это позволит укрепить сотрудничество в области государственных закупок на долгосрочной и стабильной основе.
24.01.2025, 16:08 110961
Сулейменов: Доходы Нацфонда составили 4,5 млрд долларов в 2024 году
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова и заслушал отчет об итогах реализации банком денежно-кредитной политики в 2024 году и планах монетарного регулятора на 2025 год, информирует Акорда.
Президент был проинформирован о ситуации в экономике и финансовой системе Казахстана, деловой активности, факторах инфляции, а также о мерах, принимаемых в целях стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.
По итогам 2024 года инфляция сформировалась в пределах прогнозного диапазона Национального банка и составила 8,6%. При этом, как сообщил Тимур Сулейменов, повышается внешнее инфляционное давление и сохраняются внутренние инфляционные риски.
Главе государства также была представлена информация о состоянии активов Национального фонда, золотовалютных резервов и ЕНПФ. В частности, в 2024 году доходы от управления активами Нацфонда составили 4,5 млрд долларов, или более 7,5%. Валовые золотовалютные резервы Нацбанка достигли 45,8 млрд долларов, увеличившись на 27,4%. Инвестиционный доход от управления пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда составил 3,4 трлн тенге, а доходность превысила инфляцию более чем в 2 раза и достигла 17,8%.
Кроме того, Тимур Сулейменов рассказал о стабильной ситуации в банковском секторе, продолжении устойчивого роста депозитной базы, принимаемых мерах для обеспечения финансовой стабильности и планах по повышению эффективности макропруденциальной политики.
По итогам встречи глава государства подчеркнул важность стабилизации инфляции, продолжения тесной координации макроэкономической политики Национального банка и правительства, а также поставил ряд задач по деятельности Нацбанка.
24.01.2025, 14:42 116621
Сколько стоит оформить паспорт и удостоверение в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как получить паспорт и удостоверение личности, напомнили в филиале госкорпорации "Правительство для граждан" Шымкента. Там также рассказали, сколько стоит оформление документов в 2025 году.
Для оформления паспорта и удостоверения личности необходимо обращаться в ЦОН, так как эти услуги недоступны онлайн. При этом услуга оказывается по принципу экстерриториальности - вы можете обратиться в любой центр обслуживания населения независимо от места прописки.
Если у вас истекает срок действия паспорта, его можно заменить за 1-2 месяца до окончания срока. Если вы обратились за новым паспортом после истечения срока действия старого, штрафы за просрочку не предусмотрены. Что касается удостоверения личности, штраф будет, если вы не получите новое удостоверение в течение месяца после окончания срока действия старого", - отметила PR-менеджер шымкентского филиала Алтынай Татаева.
В филиале напомнили, что в 2025 году размер месячного расчетного показателя (МРП) увеличился до 3932 тенге, в связи с чем изменились и госпошлины на изготовление документов.
За паспорт объемом 36 страниц нужно заплатить 8 МРП, что составляет 31 456 тенге, 48 страниц - 47 184 тенге соответственно. Цена детского паспорта - 4 МРП, т.е. 15 728 тенге. Госпошлина за изготовление удостоверения личности - 0,2 МРП, или 787 тенге", - уточнили в филиале.
Стандартный срок оказания услуги - 15 рабочих дней. При доплате можно ускорить процесс - от 1 дня до 3.
В филиале также отметили, что услуга по выдаче удостоверения личности и паспорта является одной из востребованных на сегодняшний день.
24.01.2025, 13:18 120586
Когда определят подрядчиков для строительства АЭС в Казахстане, ответили в Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан рассказали, когда станут известны имена поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Во главе с министром все потенциальные страны посетили, соответствующую работу ведем, был определен перечень вопросов, который мы вендорам поставили. Они сейчас обратную реакцию дают. Поэтому в конце первого полугодия будут подведены итоги этой работы и предварительные результаты будут объявлены", - ответил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов.
По его словам, примерно в июне этого года потенциальный вендор будет определен. Решение будет приниматься на специальных комиссиях.
Накануне делегация Казахстана завершила серию визитов в рамках выбора технологий для строительства АЭС.
Напомним, в Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.
6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Возможно, для этого в стране будет создан международный консорциум. Президент также не исключил, что в стране будут построены еще две АЭС.
24.01.2025, 12:52 95136
Казпочта впервые вошла в топ-50 почтовых операторов мира
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казпочта" впервые вошла в топ-50 почтовых операторов мира по рейтингу Всемирного почтового союза, сообщила президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель правления Казпочты Асель Жанасова.
Она отчиталась об итогах деятельности компании за 2024 год, финансовом положении и перспективных направлениях развития.
По словам Жанасовой, за последние два года Казпочта добилась чистой прибыли и внесла в бюджет 45 млрд тенге налогов и пошлин.
Благодаря оптимизации логистических процессов объем почтовых отправлений вырос на 26%, включая 20 млн обработанных посылок, из которых 9 млн - международные. В ходе реализации проекта HomePost открыто 180 пунктов выдачи заказов в магазинах у дома, а в 2025 году их количество достигнет 1000. В рамках сотрудничества с YTO Express привлечены инвестиции в размере 50 млн долларов на модернизацию почтовой инфраструктуры", - сообщает Акорда.
Также глава Казпочты рассказала о внедрении инноваций для повышения качества услуг.
В частности, осуществляются проекты в сферах логистики и транзита совместно с компаниями Japan Post, Toshiba и Cainiao. Также продолжается развитие сервиса Keruen, обеспечивающего удобный доступ к международным маркетплейсам.
В партнерстве с турецкой компанией S-Sistem планируется строительство мультимодального склада площадью 15 000 м² на территории аэропорта Актобе", - рассказала Жанасова.
Глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании, развитию транзитно-логистического потенциала в сфере электронной торговли в страны СНГ и внедрению цифровых решений.
Ранее сообщалось, что казахстанцам стал доступен новый сервис Казпочты - возможность отслеживать посылки в приложении eGov Mobile. Также благодаря ему можно заказывать товары с зарубежных маркетплейсов и при необходимости оформлять таможенные документы.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?