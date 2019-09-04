Верховный комиссар по делам нацменьшинств ОБСЕ высоко оценил казахстанскую модель межэтнического и межрелигиозного согласия

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верховного комиссара по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньера, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи собеседники обсудили общественно-политическую ситуацию в Казахстане, включая вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений, сообщает пресс-служба Акорды.

Ламберто Заньер проинформировал главу государства о текущих аспектах работы и перспективах сотрудничества офиса верховного комиссара с Ассамблеей народа Казахстана.

В контексте задач по политической трансформации общества, обозначенных в послании народу Казахстана от 2 сентября, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на запуск работы Национального совета общественного доверия. Особое внимание в ходе беседы было уделено новым принципам молодежной политики, призванной расширить участие молодых граждан в общественной жизни государства, привить им навыки активной жизненной позиции.

Ламберто Заньер высоко оценил казахстанскую модель межэтнического и межрелигиозного согласия, усилия государства по укреплению единства нации и созданию условий для развития языков различных этнических групп.

Глава государства и верховный комиссар также обменялись мнениями о текущей ситуации в области межэтнических отношений в зоне ответственности ОБСЕ.

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