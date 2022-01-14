Вице-министром национальной экономики РК назначен Абдикаримов

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Постановлением правительства Республики Казахстан Абдикаримов Абзал Алиевич назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области. Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе "Болашак", IE Business School. Является членом президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях.
2014-2015 годы - главный специалист, директор департамента инвестиционных проектов АО "Инвестиционный фонд Казахстана".
2015-2016 годы - руководитель проекта департамента АО "НУХ "Байтерек".
2016-2019 годы - советник министра, заместитель директора департамента, директор департамента государственной поддержки предпринимательства Министерства национальной экономики РК.
С 2019 года и по настоящее время работал руководителем департамента по городу Нур-Султан Агентства по защите и развитию конкуренции.