Вице-министром по ЧС стал Серик Туленбергенов

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК назначен Серик Туленбергенов.





Соответствующее постановление опубликовано в Telegram-канале правительства.





Серик Туленбергенов родился 13 декабря 1974 года в городе Чарске Семипалатинской области.





В 2002 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "Финансы и кредит", в 2006 году - Казахстанско-Американский свободный университет по специальности "Юриспруденция", в 2013 году - Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности "Государственное и местное управление", магистр экономики и бизнеса.





В разные годы занимался бизнесом и руководил различными ТОО. Работал заместителем акима города Риддера, акимом Уланского района ВКО и замакима Актюбинской области.





Руководил управлениями пассажирского транспорта и автомобильных дорог и строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Также был помощником председателя правления АО "НУХ" "Байтерек".





С 2022 по 2023 годы занимал должность директора ГКП "Теплокоммунэнерго".





С 16 августа 2023 года исполнял обязанности главы управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.