Визы для бизнес-иммигрантов, IT-специалистов и путешественников: когда вступят в силу обновленные правила выдачи

Фото: Акорда

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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Финляндии Александр Стубб в ходе встречи на полях 29-й конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Финляндии Александр Стубб в ходе встречи на полях 29-й конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, сообщает Акорда.





Также была отмечена успешная реализация совместных проектов с участием финских компаний в таких областях, как фармацевтика, промышленное машиностроение и инженерия.





Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, взаимодействию в рамках многосторонних объединений. президент Казахстана пожелал Финляндии успехов в председательстве в ОБСЕ.





По итогам переговоров президенты Казахстана и Финляндии достигли договоренности об обмене взаимными визитами, которые придадут новый импульс укреплению политического и экономического партнерства между Астаной и Хельсинки.



