Система Orphus

Власти США порекомендовали Казахстану отразить структуру долга госпредприятий в бюджете

10.09.2022, 19:08 8976
Власти США порекомендовали Казахстану отразить структуру долга госпредприятий в бюджете
Фото: Greg Mathieson / Mai/The LIFE Images Collection via Getty Images file
ВАШИНГТОН. 10 СЕНТЯБРЯ - Госдеп опубликовал информацию, где эксперты дали межправительственную оценку отчета о финансовой прозрачности Казахстана за 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Финансовая прозрачность Казахстана будет улучшена за счет раскрытия задолженности государственных предприятий в бюджете; публикации отчета по итогам года в разумные сроки и обеспечение соответствия высшего органа аудита международным стандартам независимости", - сообщает официальный сайт государственного департамента США.

 
В ведомстве отметили, что информация о долговых обязательствах доступна для общественности, в том числе в режиме онлайн, но не включала исчерпывающую информацию о долге государственных предприятий.
 

новости по теме

Президент подписал указ о награждении пожарных Абайской области

10.09.2022, 12:56 13071
Президент подписал указ о награждении пожарных Абайской области
Фото: ДЧС Карагандинской области
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами пожарных Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, орденом "Айбын" III степени наградили:
 
водителя - сотрудника пожарной части № 14 ДЧС Абайской области Айдоса Тогызбаева (посмертно);
 
командира отделения пожарной части № 14 ДЧС Абайской области Амангельды Турлыбекова.
 
Медалью "Ерлігі ушін":
 
пожарного пожарной части № 14 ДЧС области Абай Нурлана Селімжана.
 
Напомним, Айдос Тогызбаев получил сильные ожоги и скончался от полученных травм в больнице.


 

Проверка таможни: 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет

09.09.2022, 20:15 22931
Проверка таможни: 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов.
 
Принятыми совместными мерами органами государственных доходов с органами прокуратуры и антикоррупционной службы взыскана в бюджет государства сумма таможенных платежей и налогов в размере 45,1 млрд тенге. 
 

В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей

09.09.2022, 18:45 24851
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На портале Business.enbek.kz с 19 сентября начнется прием заявок по 4-му потоку на получение грантов для реализации бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Размер гранта составляет 400 МРП (1 225 200 тенге). Каждый участник может получить его только один раз, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты РК.
 
Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.
 
Для подачи заявки необходимо:
 
  • зарегистрироваться на портале;
  • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
  • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
  • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
 
При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения, центрах обслуживания предпринимателей.
 
Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.
 
Претендентами на получение государственного гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:
 
  • зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет);
  • плательщики единого совокупного платежа.
 
При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:
 
  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом "кандас";
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • член многодетной семьи (супруг/супруга);
  • лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца;
  • молодежь.
 
Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" со сроком не более 3 лет.
 
Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.
 
Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.
 
Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.
 

В правительстве Казахстана рассмотрели планы по развитию водной отрасли

09.09.2022, 16:10 27891
В правительстве Казахстана рассмотрели планы по развитию водной отрасли
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Планы по комплексному развитию водной отрасли рассмотрены на заседании Водного совета Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что готовится трехлетний комплексный план развития водной отрасли. В рамках него начата разработка нового Водного кодекса, планируется усилить позиции Казахстана в переговорном процессе по трансграничным рекам и утвердить Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2030 годы.
 
Кроме того, по данным правительства, будут разработаны механизмы, которые будут стимулировать сельхозпроизводителей использовать водосберегающие технологии полива, активизируется реконструкция водохозяйственной инфраструктуры и строительство водохранилищ, получит развитие единая система цифрового водоучета на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах.
 
Также планируется усилить Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства и определить его отраслевым научным центром по проблемам водных ресурсов, а также определить базовый вуз для подготовки востребованных специалистов в водной отрасли.
 
Премьер-министр поддержал данные подходы и отметил важность качественной проработки каждого направления. При этом Алихан Смаилов поручил ускорить разработку нового плана развития отрасли и внести его на рассмотрение уже в ноябре этого года.
 

Необходимо разработать эффективные механизмы стимулирования водосбережения, поэтапно проводить реконструкцию и строительство водохранилищ. Обязательно нужно расширить работу по цифровизации и автоматизации управления водными ресурсами, так как это один из основных способов повышения эффективности в этой сфере", - отметил Алихан Смаилов.

 
Участники заседания также рассмотрели актуальные вопросы реализации совместных с ЕБРР проектов по восстановлению ирригационных систем в Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
 

Токаев посетил посольство Великобритании

09.09.2022, 15:56 28551
Токаев посетил посольство Великобритании
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент также оставил запись в книге соболезнований, сообщает Акорда. 
 
Напомним, сегодня глава Казахстана также направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II. Читать. 
 
Напомним, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни вчера, 8 сентября 2022 года, на 97-м году жизни. Карл III будет официально объявлен королем Великобритании сегодня, в пятницу, 9 сентября. В Великобритании объявлен десятидневный траур. 
 

 

"КазАвтоЖол" оштрафовал ряд служб технадзора на 72 млн тенге

09.09.2022, 15:33 29366
"КазАвтоЖол" оштрафовал ряд служб технадзора на 72 млн тенге
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Ряд служб технического надзора были оштрафованы на 72 млн тенге в результате проверок, проведенных нацкомпанией "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 8 месяцев текущего года были наложены штрафы на службы технического надзора на сумму 72 млн тенге, также за недостаточный контроль с объектов были удалены порядка 20 экспертов", - сообщили в пресс-службе нацкомпании. 

 
Там подчеркнули, что в этом году строительно-монтажные работы проходят на 200 участках дорог республиканского значения. 
 

На данных объектах задействованы 47 компаний технического надзора, которые являются прямыми представителями заказчика (в данном случае АО "НК "КазАвтоЖол") на местах и ответственны за качество строительно-монтажных работ от начала и вплоть до сдачи проекта в эксплуатацию", - отметили в "КазАвтоЖоле". 


Ранее сообщалось, что "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую компанию. 
 

Токаев обсудил с Токтаром Аубакировым решение социальных вопросов

09.09.2022, 14:49 30276
Токаев обсудил с Токтаром Аубакировым решение социальных вопросов
Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Токтара Аубакирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аубакиров представил главе государства свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки, сообщает Акорда.

Он также поддержал инициативы, обнародованные в послании президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Обнаружены многочисленные нарушения в деятельности аэропорта Нур-Султана

08.09.2022, 20:51 39136
Обнаружены многочисленные нарушения в деятельности аэропорта Нур-Султана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел заседание совета директоров АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", на котором рассмотрены итоги аудиторской проверки компании, проведенной службой внутреннего аудита МИИР РК в августе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аудитом были установлены многочисленные нарушения и недостатки в деятельности руководства аэропорта - преобладание закупок, осуществленных вне портала государственных закупок, отсутствие прозрачности и открытости при заключении договоров, нарушения в системе оплаты труда, неправомерное списание ГСМ, создание излишне многоуровневой организационной структуры, неправомерное распределение функциональных обязанностей между руководством общества и т.д., сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Совет директоров указал на факты передачи в аутсорсинг аэропортовых услуг (реализация авиатоплива, аренда объектов) без соблюдения необходимых процедур, что привело к риску снижения эффективности их оказания.
 
По итогам заседания совет директоров поручил правлению аэропорта провести анализ и разработать детальный план по полному устранению выявленных нарушений, а также пересмотреть организационную структуру, обеспечить строгое соблюдение норм законодательства о государственных закупках, усилить контроль за учетом расходования ГСМ, провести ревизию договоров по услугам, переданным в аутсорсинг, и, в целом, проанализировать необходимость их оказания. Также поручено рассмотреть вопрос привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.
 
Напомним, 6 сентября досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Габита Тажимуратова. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Мухиден Абильдинов.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов