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Кызылорда. 24 сентября. Kazakhstan Today - Вовлечь в сельскохозяйственный оборот участки из земель запаса намерены в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

План первоочередных действий акима Кызылординской области на 2019 год предусматривает ряд масштабных работ по развитию агропромышленного комплекса, сообщается на сайте акимата региона.

Документ, в частности, включает такие задачи, как рост объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства не менее чем на 115,0% к уровню 2018 года; рост производства валовой продукции сельского хозяйства не менее чем на 102,6% к уровню 2018 года; рост производительности труда в отрасли сельского хозяйства на 121,1%; рост производства продуктов питания до 124,1%; рост экспорта сельскохозяйственной продукции на 20%.

Для достижения индикаторов, определенных в Государственной программе развития агропромышленного комплекса намечено обеспечить реализацию Концепции региональной программы, согласованной с Минсельхозом РК через проектный офис, принять меры по производству востребованных экспортоориентированных сортов риса.

Также в целях диверсификации посевов планируется организовать бесперебойную работу автоматизированного тепличного комплекса на площади 2 гектара ТОО "КазАгроМир" города Кызылорды, реализовать проекты на базе ТОО "Шаган Агрофуд" Сырдарьинского района, ТОО "Агролидер "Тан" Жалагашского района, ТОО "Бекарыс Агрофуд" Жанакорганского района по созданию хозяйств репродукторов и убойных пунктов.

В регионе намерены содействовать завершению строительства молочно-товарной фермы в ТОО "Сырагро и К" Шиелийского района; импорту племенного крупного рогатого скота молочного направления для молочно-товарной фермы АО "РЗА" Казалинского района; завершить реализацию пилотного проекта по "точечному земледелию" "Akmaya Smart Farm" на базе крестьянского хозяйства "Акмая" и организовать распространение практики во всех сельхозформированиях.

Среди других задач - реализация проекта по строительству мясокомбината, соответствующего международным стандартам в городе Кызылорде; реализация проектов по строительству птицефабрики ТОО "Кармакшы кус" в Кармакшинском районе и расширение птицефермы ТОО "Самурык кус" в Кызылорде.

Планируется также принять меры по увеличению ассортимента экспортируемых товаров агропромышленного комплекса, в том числе продукции перерабатывающих предприятий (рис, рыба, мясо, бахчевые, овощи), организовать выращивание овощных и бахчевых культур с использованием водосберегающих технологий на производственной основе.

Согласно плану, намечено строительство 20 теплиц в Шиелийском районе; поступление заявок в финансовые институты АО "КазАгро НУХ" по приобретению не менее 1250 голов крупного рогатого скота зарубежной селекции в рамках программы "Сыбага" и приобретение крестьянскими хозяйствами 60 тыс. голов овец.

Запланированы работы по участию в породном преобразовании 34,5% овец и 62,9% крупного рогатого скота от имеющегося в наличии маточного поголовья; создание перерабатывающих предприятий для развития переработки рыбной, мясомолочной и овощной продукции.

Будет продолжена работа по обновлению парка сельскохозяйственной техники; субсидированию приоритетных культур, удешевлению стоимости гербицидов и удобрений, стоимости услуг поливной воды сельхозтоваропроизводителям, развитию племенного животноводства, повышению продуктивности и качества продукции животноводства.

Предусмотрены и меры по повторному вовлечению в сельскохозяйственный оборот возвращенных в государственную собственность земель, используемых с нарушением законодательства или неиспользуемых по назначению; работа по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель из земель запаса.

Планируется осуществить аудит всех сельскохозяйственных земель и цифровизацию земельного кадастра с разработкой рекомендации по проведению аудита (инвентаризации) выявления неиспользуемых земель и информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости", предусматривающей цифровизацию процессов ведения земельного кадастра.

С Министерством сельского хозяйства РК будет проработан вопрос по введению моратория на продажу и передачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения; работа по улучшению мелиоративного состояния и увеличению площадей орошаемых земель.

В регионе намечено осуществить полный аудит водных ресурсов, ирригационных систем, инфраструктуры водообеспечения и разработать конкретные меры по их ремонту, модернизации, а также по введению в оборот новых орошаемых земель; усилить контроль по возврату в государственную собственность всех сельскохозяйственных земель, не используемых по назначению или используемых с нарушением законодательства Республики Казахстан.

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