Нур-Султан. 16 декабря. Kazakhstan Today - Воздержаться от участия в незаконных митингах призвала казахстанцев Генеральная прокуратура РК, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на разъяснения Генеральной прокуратуры и меры административного воздействия, отдельные лица, в том числе из-за рубежа, продолжают через социальные сети призывать население к участию в незаконных митингах в предстоящие праздники. Эти лица явно нарушают требования закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций" (далее - Закон)", - говорится в обращении заместителя генерального прокурора РК Б. Дембаева.

В обращении отмечено, что "до объявления о планируемом митинге организаторы не подали письменное заявление в местные исполнительные органы за 10 дней до намеченной даты. В нем они должны были указать: цель, форму, место проведения мероприятия или маршруты движения, время его начала и окончания, предполагаемое количество участников, анкетные данные организаторов и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка".

Эти обязательные требования направлены исключительно для обеспечения безопасности как самих участников акции, так и других граждан", - говорится в документе.

Наряду с этим замгенпрокурора обратил внимание на то, что "до получения разрешения организатор и другие лица не вправе объявлять о митинге, призывать принять участие в нем, а также изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы".

Иными словами, в действиях организаторов незаконных акций на 16 декабря усматриваются признаки административного правонарушения (статья 488 Кодекса об административных правонарушениях - Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний). В том случае, если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступит уголовная ответственность (статья 400 Уголовного кодекса - Организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб). Административные и уголовно-правовые меры в равной степени будут применены и в отношении тех лиц, которые поддержат такие акции", - говорится в обращении.

В этой связи Генеральная прокуратура призвала не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных митингах.

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