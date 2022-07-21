Ввести госконтроль за использованием земель и лесов планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В Казахстане планируют ввести государственный контроль за использованием земель и лесов. Соответствующие поправки планируется внести в Земельный, Лесной и Водный кодексы республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Госконтроль может осуществляться в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) или без такового в соответствии с Земельным кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
Государственный контроль также осуществляется при проведении инвентаризации, обследовании земель, разработке схем и проектов, связанных с использованием земель, ведении государственных кадастров и мониторинга земель", - сообщается в законопроекте Министерства нацэкономики, опубликованном на портале "Открытые НПА".
Соответствующая норма также добавлена в Лесной кодекс РК. Она предполагает осуществление государственного контроля и надзора за состоянием, охраной, защитой, пользованием лесным фондом, воспроизводством лесов и лесоразведением.
В рамках госконтроля могут применяться меры оперативного реагирования, если деятельность контролируемых субъектов представляет непосредственную угрозу сохранению биоразнообразия лесов, объектов государственного природно-заповедного фонда, культурного и природного наследия", - говорится в тексте документа.
К ним относятся:
- задержание и доставление в правоохранительные органы лиц, совершивших правонарушения в области лесного законодательства, а также контроль за несанкционированным изъятием объектов растительного и животного мира, соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий;
- изъятие у физических и юридических лиц, а также должностных лиц незаконно добытых лесных ресурсов и ресурсов животного мира, орудия их добывания, а также транспортных средств;
- приостановление деятельности государственных лесовладельцев или лесопользователей путем приостановления на срок не более трех рабочих дней действия лесорубочного билета или лесного билета;
- ограничение видов лесопользования;
- прекращение права лесопользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь.