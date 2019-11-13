Костанай. 12 ноября. Kazakhstan Today - Ввод в строй восьми кредитных и двух арендных домов ожидается по итогам года в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

По итогам года планируется ввод в эксплуатацию восьми кредитных жилых домов в Костанае и двух арендных домов (один дом в Рудном и один - в Федоровском районе). В целом в текущем году в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер" в Костанайской области за счёт всех источников финансирования будет построено 330,0 тыс. квадратных метров.

За девять месяцев года по всем источникам финансирования введено в строй 264,5 тыс. квадратных метров жилья, или 2825 квартир и домов. Рост объема ввода жилья за 9 месяцев составил 116,2% к аналогичному периоду 2018 года.

Кроме этого, в целях достижения положительной динамики в предстоящие три года планируется построить более 1 млн квадратных метров жилья с ежегодным 10-процентным ростом.

В 2020-2022 годах в регионе будет продолжено строительство ИЖС. Всего за три года планируется построить 336,8 тыс. квадратных метров индивидуального жилья.

На 2020 год для обеспечения жильем многодетных семей рассматривается вопрос о выделении средств из республиканского бюджета в сумме 1,4 млрд тенге для приобретения 170 квартир.

Также в рамках реализации нового направления программы "Нурлы жер" по кредитованию малообеспеченных семей "Бакытты отбасы" Костанайским филиалом Жилстройсбербанка принято 176 заявок, в том числе одобрено 176 заявок. Выдано 48 кредитов на сумму 371,6 млн тенге в городах Костанае, Рудном, Лисаковске, а также в Костанайском, Алтынсаринском, Аулиекольском, Джангельдинском, Карабалыкском, Камыстинском и Карасуском районах.

Отметим, что вопросы жилищного строительства были осуждены накануне на совещании в акимате области. По итогам встречи глава региона Архимед Мухамбетов поручил сохранять темпы строительства, а также держать на контроле выполнение 10%-ного роста показателя по вводу жилья.

Проанализировав наши планы, 10%-ный рост ввода жилья в текущем году будет выполнен", - отметил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Берик Танжариков, который выступил на встрече с докладом, сообщила пресс-служба акима региона.

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