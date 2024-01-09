Ввоз праворульных автомобилей в разобранном виде запретили в Казахстане
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запретили ввоз праворульных автомобилей в разобранном виде. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства.
Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Исключение составляют:
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2500 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см3;
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см3;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см3;
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см3;
- транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателями т.п.
Приказ вводится в действие с 16 января 2024 года.
Ранее в Казахстане планировали запретить ввоз праворульных автомобилей сроком на полгода.