Выплаты детям из Нацфонда: казахстанцев просят не обращаться к посредникам

Концепция должна обеспечить повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрена Концепция безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрена Концепция безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.





Она предусматривает 4 основных направления. Это модернизация национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода, экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах, развитие профкомпетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда", - пояснили в пресс-службе.





Подчеркивается, что ключевыми индикаторами безопасного труда являются показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Они, в свою очередь, являются следствием работы во вредных условиях. С учетом этого в рамках концепции будет реализован комплекс соответствующих мер.





Премьер-министр подчеркнул, что в Казахстане порядка 500 тысяч человек работают во вредных условиях труда. В странах ОЭСР это число снижается ежегодно за счет автоматизации производственных процессов и повышения уровня техники безопасности.





Мы же констатируем достаточно высокий уровень производственного травматизма. У нас ежегодно травмы на производстве получает почти 2 тысячи человек, из них со смертельным исходом - больше 200", - заявил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz





Он добавил, что действующая система страхования от несчастных случаев на производстве не мотивирует работодателей улучшать условия. На сегодня лишь 32% предприятий застраховали работников.





Во многих странах компаниями по страхованию определенный процент от страховой премии направляется на превентивные меры. Это обучение работников безопасности труда и приобретение средств защиты. Мы тоже должны переходить к такой схеме", - указал глава правительства.





Как отметил Алихан Смаилов, с учетом острой необходимости решения всех проблемных вопросов в Казахстане впервые разработана Концепция безопасного труда до 2030 года.





Этот документ направлен в первую очередь на снижение уровня профессионального риска, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все риски будут рассчитываться заранее. Способствовать этому будет внедрение цифровизации в сферу безопасности на производствах", - подчеркнул премьер-министр.





По его словам, концепция должна обеспечить повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.





После процедуры голосования по представленному документу глава правительства поручил организовать системную работу по исполнению всех мероприятий Концепции.





Кроме того, требуется обеспечить контроль за снижением аварийности на опасных промышленных объектах, ускорить создание института профессиональных заболеваний, а также повысить качество лечения и профилактики.





Премьер-министр также обозначил необходимость организовать превентивный государственный контроль за соблюдением требований охраны труда в регионах и активизировать масштабную информационно-разъяснительную работу в данном направлении.



