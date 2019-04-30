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Юсуп Келигов и Шерзод Пулатов назначены заместителями председателя АНК

29.04.2019, 16:51 7075
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Юсуп Келигов и Шерзод Пулатов назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
Председатель Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Нурсултан Назарбаев в понедельник на XXVII сессии АНК утвердил назначение новых заместителей председателя.
 

На сессии Ассамблеи народа назначается два новых заместителя председателя Ассамблеи, представляющих этнокультурные объединения разных регионов. Совет Ассамблеи в этом году рассмотрел и внес мне предложение назначить на эти должности члена АНК, члена чечено-ингушского культурного центра "Вайнах", профессионального медиатора Юсупа Келигова и члена АНК, председателя общественного объединения "Узбекский этнокультурный центр" города Нур-Султан Шерзода Пулатова", - сказал Нурсултан Назарбаев.

 
Два заместителя председателя АНК, представляющих этнокультурные объединения, раз в год в порядке ротации назначаются на сессии Ассамблеи. Председателем АНК является Первый Президент РК - Елбасы, напомнили в пресс-службе ассамблеи.
 
Председатель АНК подписал распоряжения об освобождении от должностей зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана Исламбека Салжанова и Виталия Тварионаса.
 
Как сообщалось ранее, в столичном Дворце мира и согласия проходит заседание XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева.
 

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