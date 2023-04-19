За последние два года застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 18 апреля под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства, - 18 апреля под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства, сообщает пресс-служба надзорного органа.





Открывая совещание, Берик Асылов отметил, что каждая семья мечтает о собственном жилье. Люди годами копят либо оформляют кредиты на квартиру. При этом недобросовестные застройщики, завлекая граждан низкими ценами, обманывают их.





Глава государства поручил предусмотреть новые подходы по усилению госконтроля в сфере архитектуры и градостроительства, ужесточению ответственности строительных компаний.





За последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге.





К административной ответственности за незаконный сбор средств граждан привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 млн тенге.





Сейчас по стране осталось достроить 44 дома. Большинство из них в столице - 16. Они финансируются за счет государства.





Генеральный прокурор обратил внимание на незаконные действия застройщиков, привлекающих средства граждан в обход закона под видом других договоров - предварительных, намерений, инвестиций и т.п.





По закону застройщики могут привлекать деньги дольщиков лишь в двух случаях.





Первый - когда есть договор с казахстанской жилищной компанией.





Второй - при наличии разрешения акимата.





Разрешение акимата выдается, если в проекте участвует банк или имеется каркас дома. Также новым законом исключены условия для манипуляций с названием договора. Поэтому для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве.





В целом в работе совещания участники обсудили состояние законности в сфере защиты долевого и жилищного строительства, изучили организационные недостатки и всевозможные риски.





Генеральным прокурором поручено Комитету по делам строительства разработать единый реестр проблемных жилых домов, который позволит контролировать объекты до ввода их в эксплуатацию.





Перед столичным акиматом поставлена задача завершить строительство проблемных домов до конца текущего года.





В свою очередь Министерству индустрии требуется усилить госконтроль в отношении застройщиков.



