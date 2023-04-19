18.04.2023, 20:23 29656
За последние два года застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 18 апреля под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Открывая совещание, Берик Асылов отметил, что каждая семья мечтает о собственном жилье. Люди годами копят либо оформляют кредиты на квартиру. При этом недобросовестные застройщики, завлекая граждан низкими ценами, обманывают их.
Глава государства поручил предусмотреть новые подходы по усилению госконтроля в сфере архитектуры и градостроительства, ужесточению ответственности строительных компаний.
За последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге.
К административной ответственности за незаконный сбор средств граждан привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 млн тенге.
Сейчас по стране осталось достроить 44 дома. Большинство из них в столице - 16. Они финансируются за счет государства.
Генеральный прокурор обратил внимание на незаконные действия застройщиков, привлекающих средства граждан в обход закона под видом других договоров - предварительных, намерений, инвестиций и т.п.
По закону застройщики могут привлекать деньги дольщиков лишь в двух случаях.
Первый - когда есть договор с казахстанской жилищной компанией.
Второй - при наличии разрешения акимата.
Разрешение акимата выдается, если в проекте участвует банк или имеется каркас дома. Также новым законом исключены условия для манипуляций с названием договора. Поэтому для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве.
В целом в работе совещания участники обсудили состояние законности в сфере защиты долевого и жилищного строительства, изучили организационные недостатки и всевозможные риски.
Генеральным прокурором поручено Комитету по делам строительства разработать единый реестр проблемных жилых домов, который позволит контролировать объекты до ввода их в эксплуатацию.
Перед столичным акиматом поставлена задача завершить строительство проблемных домов до конца текущего года.
В свою очередь Министерству индустрии требуется усилить госконтроль в отношении застройщиков.
Напомним, в Астане актуализировали список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.
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19.04.2023, 16:57 1511
В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем превысил $24 млрд
Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив $24 млрд в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил $13,2 млрд. Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил $11 млрд.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, министры экономики и торговли стран Центральной Азии - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и КНР провели онлайн-совещание по вопросам подготовки к предстоящему Саммиту глав государств "Центральная Азия - Китай". Мероприятие планируется провести в мае в Сиане.
Серик Жумангарин отметил, что Китай является основным торговым партнером как Казахстана, так и для других стран Центральной Азии. По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии вырос на 31,9% и составил $32,1 млрд (2021 год - $24,3 млрд).
Китайский рынок - это надежный потребитель нашей продукции. Мы готовы предложить широкий ассортимент промышленных и сельскохозяйственных товаров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд", - заявил Серик Жумангарин.
Вице-премьер отметил важность развития электронной коммерции, повышения транспортной связанности региона и последовательное улучшение условий экспорта и транзита, развития межрегионального и приграничного сотрудничества. Жумангарин также пригласил инвесторов к промышленному сотрудничеству.
Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции, в том числе на рынке Китая.
По итогам совещания стороны выразили согласие подписать документы об укреплении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере цифровой торговли и в области инфраструктуры и инженерного строительства.
19.04.2023, 15:37 5166
О ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве
Требования сейчас находятся на рассмотрении, и речь идет о трудоустройстве уволенных в другие компании, власти также разберутся с вопросом, могли ли пикетчики стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и глава "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства рассказали о ходе переговоров с нефтяниками, которые ранее устроили забастовку в Астане.
Так, по словам министра, есть ряд требований, которые были поставлены представителями компании "БерАли".
Они требовали, в первую очередь, трудоустройства в компанию "Озенмунайгаз". Но понятно что есть определенный порядок, согласованный с жителями - там есть 9 тыс человек в очереди. Поставили вопрос о возможности внесения изменений и дополнений в порядок приема на работу. Но мы сказали КМГ, что это требует обязательного обсуждения с местными жителями, то есть если они будут согласны вносить изменения, то соответствующие меры будут приняты", - цитирует Саткалиева Zakon.kz.
Также, по его словам, нефтяники требовали обеспечить их стабильными рабочими местами на три года.
Сегодня уже в выступлениях вице-премьера прозвучало, что мы готовы, мы первыми предложили эту инициативу. Сохранение заработных плат, коллективный договор, который бы включал серьезный пакет помощи - это и оздоровление и 13-я зарплата, то есть это такой мощный экономический стимулирующий пакет, и объективно он отличается от тех условий оплаты труда, которые есть по Казахстану. Тем не менее, в целях урегулирования мы рассматриваем возможность предоставления таких беспрецедентных условий труда", - подчеркнул глава Минэнерго.
Он также отметил, что со стороны бастующих были требования, связанные с обеспечением охраны труда и безопасности производственного процесса и требование со стороны представителей компании "БерАли" по повышению стоимости услуг этого предприятия. Последнее, заявил министр, решается в правовом поле.
Эти требования сейчас находятся на рассмотрении, и сейчас речь идет о трудоустройстве их в другие компании. Представители эти выбирают, в какую компанию идти, в какую не пойти. В целом идет, считаю, в конструктивном ключе диалог, и у меня есть такой пока осторожный оптимизм, что этот вопрос в конструктивном ключе разрешится", - проинформировал министр.
Он добавил, что власти также разберутся с вопросом, могли ли пикетчики стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство.
Все начиналось с хозяйственного спора, я не могу однозначно утверждать, что они стали инструментом, скорее всего речь идет о том, что в результате того, что данная компания проиграла тендер и вывесила объявление о том, что у него нет возможности в силу того, что они проиграли тендер, вас содержать, была какая-то инициатива, может быть, среди рабочих и сама компания участвовала в этом процессе. Я пока не могу утверждать окончательно, что вылилось в приезд в Астану. Тем не менее кто-то им оплатил билет, кто-то оплатил автобусы, доставку на место, кто-то предоставил им спальные мешки, освещение в СМИ, то есть вот это все, считаю, не просто так было сделано. Думаю, соответствующие госорганы на определенном этапе разберутся с этими подходами", - резюмировал министр энергетики.
В свою очередь председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства рассказал, что переговоры с рабочими проводятся, но люди выходить на работу отказываются.
В прошлом году они защищали и отстаивали интересы совершенно другой компании. В этом году они пришли уже отставить интересы другой компании. Сам этот конфликт, как мне кажется, он достаточно неконструктивен. Это наводит на определенные мысли. Соглашайтесь на тех же самых условиях, но в этот раз уже мы сказали, что даем трехлетний договор", - цитирует Мирзагалиева Sputnik.
Также о ситуации с рабочими Жанаозена высказался аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.
Выплаты заработной платы, проживание и основные фонды - системные вопросы. Я предложил, зная эти проблемы, решить системно. А не решить моментально вопрос", - прокомментировал Ногаев.
По его словам, было предложено им перейти в состав инспекции труда и заниматься выравниванием ситуации.
Я считаю, что это нормальное, разумное и конструктивное предложение. И до сих пор я стою на этой позиции", - подчеркнул глава региона.
Ранее экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов, говоря о забастовке нефтяников, заявил, что это один из звоночков "цветной" революции. По его мнению, Казахстану нужно готовиться к информационным войнам и различного рода провокациям.
По мнению эксперта, забастовка могла быть следствием исков, подданных Казахстаном в отношении Кашагана и Карачаганака. Речь идет о сумме 21,6 миллиарда долларов.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
19.04.2023, 14:16 10491
Глава Минэнерго анонсировал рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию Дополнено
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в ближайшее время вырастут цены на газ, а также тарифы энергопроизводящих организаций, заявил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Это ТЭЦ, это крупные ГРЭС, это надежность энергоснабжения, теплоснабжения. Это будет плавный рост", - цитирует министра Sputnik.
По словам главы Минэнерго, там, где изношенность больше, потребуется больше денег, и тариф будет выше.
Также Саткалиев заявил, что, по расчетам ведомства, электроэнергия должна дорожать минимум на 15% в год, чтобы казахстанские города спокойно встречали зиму в тепле.
Кроме того, глава ведомства анонсировал рост цен на газ в ближайшее время на 5-10 тенге, сообщает Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, что будет с ценами на сжиженный газ, так как некоторые эксперты высказывают мнение, что в скором времени Казахстан столкнется с дефицитом.
Мы вынуждены согласиться с мнением экспертов, они, безусловно, правы. Мы уже сейчас видим такой тренд, связанный с масштабным переоборудованием машин, перехода с бензина и дизеля на использование сжиженного нефтяного газа. Причем его производство в Казахстане существенно ограничено. Вы знаете, мы рынок перекрываем за счет ежегодных обращений к компании ТШО и перенаправления с экспортных потоков на внутренний рынок. То есть этот объем растет, если был небольшой объем, то теперь мы говорим о достаточно существенных объемах - десятках тысяч тонн - только для покрытия внутреннего дефицита", - заявил министр.
Проблема, по его словам, кроется в цене: при себестоимости больше 70 тенге сейчас отпускная цена - 50 тенге. В итоге заведомо компании работают в убыток. Для сравнения Саткалиев привел цены в России, где они в 2 раза выше, чем в Казахстане, порядка 120 тенге, а в Таджикистане - при переводе на тенге составляют 177 тенге.
Там реально рыночная цена. Исходя из мировой практики, для того чтобы стимулировать производство сжиженного газа как автомобильного топлива, у стран, у которых есть избыток производства этого газа, они применяют коэффициент 70% от цены бензина. Тогда это является разумным экономическим механизмом. У нас разрыв существенный, и те автолюбители, которые сейчас переводят автомобили, они должны понимать, что цены, скорее всего, вырастут", - заявил министр.
Он также прокомментировал вопрос о том, насколько может повыситься цена на газ.
Это компетенция АЗРК. Сейчас цена разнится по регионам. Понятно, первый рост будет незначительный, я думаю 5-10 тенге, не больше, исходя из социальной ситуации. Ну а потом глава государства поручил определить период, за который мы выйдем хотя бы на себестоимость. Если правительство с АЗРК, с депутатами определят период, в течение трех лет мы перейдем на рыночную цену, или в четыре, два года. В течение этого времени, как будут сделаны расчеты, мы эту динамику цен вам предоставим. Первый возможный рост - на 5-10 тенге - может произойти в самое ближайшее время. Это месяц, два, три", - добавил Саткалиев.
Справедливая цена на газ, по его оценке, при себестоимости, которая больше 70 тенге, "хотя бы 5% доходности должно быть свыше себестоимости, чтобы обеспечивать инвестиции и доходность акционеров".
Между тем премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на совещании под председательством главы государства рассказал, куда пойдут деньги от повышения тарифов.
В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" планируется реализация 3-го и 4-го блоков на Экибастузской ГРЭС-2, будет восстановлен энергоблок № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт, также прорабатывается вопрос строительства Балхашской ТЭС", - сказал премьер
Также, по его словам, в текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях.
В южных регионах реализуются энергетические проекты газовой генерации мощностью свыше 2,3 ГВт с завершением в 2025-2026 годах, в том числе предусмотрен ввод парогазовых установок на ТЭЦ-2 в Алматы и Туркестане, добавил Смаилов.
В текущем году начато строительство новой ТЭЦ в Кызылорде, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков по ТЭЦ в Кокшетау и Семее", - отметил глава кабмина.
Кроме того, совместно с компаниями Total Energies (Франция), Acwa Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) начата реализация проектов ВИЭ общей мощностью 3 ГВт.
Также прорабатывается вопрос строительства АЭС и малых модульных реакторов, для привлечения инвестиций в электроэнергетику будет внедрена новая модель единого закупщика на рынке электроэнергии, а в рамках нового законопроекта "О теплоэнергетике" будут созданы условия для повышения надежности теплоснабжения.
Завершен аудит всех теплоэлектростанций страны. В текущем году будут проведены необходимые ремонтные работы", - заключил Смаилов.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
Буквально на днях, 16 апреля, жители Степногорска и Экибастуза вновь остались без отопления.
Сегодня на совещании аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев прокомментировал ситуацию на Степногорской ТЭЦ.
Часть сетей, самые сложные участки мы взяли на баланс государства, нашего города. И сегодня мы договорились с правительством о выделении средств для того, чтобы в первую очередь подтянуть эти слабые места", - сообщил аким.
Также, по его словам, свои источники финансирования и ремонта сетей задействует собственник ТЭЦ.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону. Он поручил оперативно принять законодательные изменения по вопросам электроэнергетики.
В настоящее время "Самрук-Энерго" готовит ТЭО новой ТЭЦ в Семее. А учредители ТЭЦ-2 Петропавловска увеличили финансирование модернизации до 9 млрд тенге. Еще 3 млрд тенге будет выделено на обновление теплосетей и электроснабжения.
Сложная ситуация сложилась с Риддерской ТЭЦ. Аким ВКО даниал Ахметов обвинил новых собственников ТЭЦ Риддера в бездействии. Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик.
19.04.2023, 13:55 11471
Пересмотреть политику по профилактике бытового насилия поручил президент
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с правительством поручил пересмотреть политику по профилактике бытового насилия, сообщает Акорда.
Еще один вопрос, на который следует обратить внимание - безопасность детей. Все чаще страну сотрясают случаи насилия в отношении детей. Это происходит как в учебных заведениях, в общественных местах и даже дома. Зачастую это становится причиной суицидов среди учащихся. К сожалению, имеются факты, когда дети подвергаются насилию или погибают от рук собственных родителей. Работа по профилактике семейного насилия ведется слабо, а меры, предпринимаемые соответствующими органами, в том числе правоохранительными, не приводят к положительному результату. Необходимо пересмотреть политику по профилактике бытового насилия", - заявил президент.
По его словам, следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, акцентировано работать над продвижением семейных ценностей.
Еще раз напоминаю: нам необходимо решительно пресекать все случаи насилия в обществе и в семьях, иначе мы так и не сможем считаться развитым государством. Нам нужно строить общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Токаев.
Напомним, в Мангистауской области оправдали обвиняемого в изнасиловании дочери. Подсудимый обвинялся в том, что он в период с 2016 года по 2021 год неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.
Ранее стало известно, что в Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца.
В конце февраля сообщалось, что насильнику двоих детей в Мангистауской области пересмотрели приговор в сторону ужесточения. Он приговорен к пожизненному заключению.
В Мангистауской области насильник несовершеннолетней девочки получил двадцать лет тюрьмы.
19.04.2023, 13:34 11106
Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары - Токаев Дополнено
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наблюдается небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании по социально-экономическому развитию.
По мнению главы государства, к вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов их производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний. Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию. Он отметил, что действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли, поэтому перед правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса.
Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Поэтому предстоит в том числе более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК. Единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент", - подчеркнул Токаев.
Он также поручил ускорить работу по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции.
Во многом именно ее отсутствие приводит к избыточным посредническим структурам и накрутке цен. При ежегодном сборе более 8 миллиона тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ составляет всего 1,7 миллиона тонн. Да и то это, похоже, завышенная цифра. При этом 60% овощехранилищ не оборудованы холодильными установками, срок эксплуатации 30% складских помещений превышает 20 лет. В результате потери при хранении достигают астрономических 35-40% от объемов заготовленной продукции. Правительство должно системно заняться решением этой проблемы", - заявил президент.
Он подчеркнул, что бизнесу необходимо помочь в создании инфраструктуры овощехранилищ, оптово-распределительных центров и сельских сервисно-сбытовых кооперативов.
Дополнено, 19.04.2023, 14.47
300 новых сельхозпроектов на 536 млрд тенге будет реализовано в Казахстане, сообщил сегодня на совещании под председательством перезидента РК премьер-министр Алихан Смаилов.
По его словам, это позволит создать в отрасли около 7 тыс. рабочих мест. Наряду с этим проводится работа по совершенствованию системы субсидирования.
Смаилов добавил, что объем льготного кредитования весенних полевых и уборочных работ в текущем году увеличен до 140 млрд тенге. На проведение посевной аграриям выделено 419 тыс. тонн дизельного топлива по сниженным ценам, а под сбор урожая будет предусмотрено еще 400 тыс. тонн топлива. Кроме того, до 145 млрд тенге увеличен объем льготного кредитования для приобретения сельхозтехники.
По поручению главы государства принята новая Концепция развития сельских территорий, которая направлена на модернизацию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на селе", - сказал Смаилов.
По его словам, в текущем году началась реализация проекта "Ауыл аманаты" по повышению доходов сельчан за счет льготного микрокредитования и развития сельхозкооперации. В текущем году на эти цели выделено 100 млрд тенге. В течение 7 лет проектом планируется охватить более 1 млн сельских жителей, суммарно на его реализацию предусмотрен 1 трлн тенге.
Глава Кабмина подчеркнул, что одним из ключевых механизмов развития села остается программа "Ауыл - Ел бесігі". В текущем году в рамках нее планируется реализовать 1800 проектов в 900 селах на 198 млрд тенге. Вместе с тем принимаются меры по развитию инфраструктуры приграничных территорий. В 2023 году в 140 таких населенных пунктах введут в эксплуатацию 290 объектов.
19.04.2023, 12:50 15256
В Казахстане проведут проверку региональных филиалов Фонда медстрахования
Коррупционные риски сохраняются и в вопросах лекарственного обеспечения
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию обратил внимание на непрозрачную деятельность региональных комиссий Фонда медстрахования, что приводит к росту расходов на здравоохранение.
По словам президента, на фоне бесконтрольного потребления медпомощи число дорогостоящих диагностических услуг увеличилось в 11 раз.
Стационары страны в конце прошлого года испытывали острый дефицит средств. Это означает, что отвлекаются средства от действительно важных направлений. Правительству совместно с акимами регионов следует провести ревизию деятельности региональных филиалов Фонда медстрахования", - высказался президент
Коррупционные риски сохраняются и в вопросах лекарственного обеспечения. Этому способствует неэффективная система планирования.
До сих пор медицинские организации "вручную" формируют потребность в лекарственных средствах. Нередки случаи значительного завышения цен на медицинскую технику. Все еще не решен вопрос запуска интеграционной платформы здравоохранения. Работа ведется, и планы у правительства большие, но важна эффективная и оперативная реализация", - считает глава государства.
Напомним, по результатам мониторинга за 2022 год эксперты Фонда социального медицинского страхования выявили 52 621 приписку по ОСМС на сумму 403,3 млн тенге.
19.04.2023, 12:23 16001
С реформой ОСИ мы сильно ошиблись - Токаев
Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на множественные проблемы в реализации реформы ЖКХ по переходу от КСК на ОСИ.
В обществе активно обсуждается вопрос эффективного управления жилым фондом. Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется", - высказался президент на расширенном совещании по социально-экономическому развитию.
В то же время, продолжил он, данная реформа предполагала создание первой ступени в системе местного самоуправления.
Поэтому оставлять без должного внимания эту задачу нельзя. В целом требуется выверенная инфраструктурная политика", - отметил он.
Напомним, новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане, на смену существующим кооперативам собственников квартир приходят объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества (ПТ).
19.04.2023, 11:30 19106
Глава государства предложил закреплять прокурорское сопровождение за значимыми инвестпроектами
Мера должна повысить эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей
Фото: Акорда
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году был привлечен рекордный за последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций - 28 миллиардов долларов. Однако наибольший объем вложений, более 43% от общей суммы, традиционно шел в горнодобывающий сектор, тогда как инвестиции в обрабатывающую промышленность составили всего пятую часть.
Поэтому нам нужна гибкая, адаптированная к нашим потребностям и реалиям налоговая политика, высокая мобильность и финансовая чистоплотность всех государственных служащих. Необходимо выстроить эффективную систему привлечения и, самое главное, "приземления" инвестиций. Зарубежным инвесторам следует предлагать вкладывать в конкретные проекты, формировать готовые пакетные решения. Правительство продуктивно работает с крупными зарубежными партнерами в конкретных отраслях, но надо наращивать усилия. Необходимо создать интерактивную инвестиционную карту, запустить цифровую базу данных инвесторов и инвестиционных проектов каждого региона", - считает глава государства.
Президент предложил закрепить сопровождение со стороны сотрудников прокуратуры за каждым значимым инвестиционным проектом. Это, по его мнению, позволит наладить систему коллективной ответственности и освободит госслужащих от опасений принять неправильное решение.
Такая мера должна повысить эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей. Считаю, что все это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в нашей стране", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Также он обратил внимание на необходимость переориентировать налоговые льготы на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологичного экспорта.
Хотел бы, чтобы все поняли мою позицию: всю экономическую политику мы должны подчинить задаче диверсификации экономики, ее индустриализации и в конечном счете привлечению инвестиций. Акимы всех уровней должны повседневно думать о привлечении инвестиций и создании рабочих мест, а правительство обязано им помогать в этом. С другой стороны, как я всегда говорил, налоговая политика должна быть стимулирующей и гибкой. Например, сегодня в Казахстане имеется множество месторождений твердых полезных ископаемых, которые при текущем налогообложении разрабатывать экономически нецелесообразно и невыгодно. Сырье просто лежит в земле, зачастую рядом с моногородами, хотя могло бы использоваться на благо граждан. Почему бы по примеру сложных нефтегазовых месторождений не облегчить для таких малорентабельных новых проектов налоговое бремя в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей, выполнение соцобязательств? Правительству нужно заняться этой работой и учесть ее при разработке новой налоговой политики", - поручил Токаев.
Президент отметил, что разрыв традиционных экономических и логистических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, нарастанием долгового бремени государств. Множатся торговые барьеры и растет взаимное недоверие между государствами.
Все это - новая нормальность, а скорее - ненормальность мировой экономики. Природная рента больше не является устойчивым источником благосостояния страны", - высказался глава государства.
Он подчеркнул, что показатели темпа роста экономики страны не должны внушать удовлетворения и оптимизма и нужно искать дополнительные источники роста.
Инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что наша страна застряла в "ловушке среднего дохода". Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами. По расчетам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, то есть в полтора раза выше текущих темпов", - отметил президент.
Он напомнил, что страна наблюдает небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика. При этом президент отметил, что инфляция в Казахстане имеет также монетарный характер. Поэтому к решению вопросов инфляции должен полноценно подключиться Национальный банк.
Задача контроля инфляции первоочередная для Национального банка и правительства. Ожидаю слаженной и профессиональной работы", - сказал Токаев.
В своем выступлении президент обратил внимание, что основной объем производимого металла по-прежнему уходит на экспорт, а это недополученная добавленная стоимость внутри страны.
Правительство прорабатывает дополнительные нормативно-правовые механизмы, которые необходимо ввести в первой половине этого года. Модель простого экспорта сырья уже не работает. Требуется создание новых заводов и переделов внутри страны. Это задача нового порядка. Актуальным остается вопрос локализации отечественных предприятий. Уровень локализации следует неуклонно повышать, идти от простого к сложному. Такие примеры уже имеются, но есть также факты подмены понятий за счет ложной локализации. Это ведет к субсидированию импорта, что нежелательно. Нам нужна подлинная индустриализация", - заявил глава государства.
По его мнению, критически важно вовлечь отечественные банки в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Необходимо расширить возможности банковского сектора по кредитованию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Вместе с тем за бортом доступного банковского кредитования остается малый и средний бизнес. При этом мы знаем, что у банков деньги есть и они готовы финансировать прозрачно работающих предпринимателей. Поэтому, помимо перенастройки работы самих банков, нужно усилить цифровизацию денежных потоков и интеграцию информационных систем банков и органов госдоходов. Это позволит укрепить доверие банков к бизнесу, особенно малому и среднему", - убежден президент.
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