Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - За последние шесть лет аварийность на дорогах Казахстана сократилась на 30%, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

До 30% нарушений правил дорожного движения, а в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте - до 60% - выявляется системами видеофиксации (3952). Ежегодно полицией на дорогах выявляется порядка 3,5 млн нарушений ПДД. Внедрение современных средств контроля способствовало тому, что за последние 6 лет, несмотря на рост автомобилизации в стране (4 млн), наблюдается сокращение аварийности на 30%, отметил на встрече с население глава МВД.

Вместе с тем совместно с заинтересованными госорганами разрабатывается комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожной инфраструктуры. Это обустройство улиц и дорог ограждениями, пешеходными переходами, аварийной связью, скотопрогонами.

По информации министра, криминогенная обстановка в стране в целом стабильная и контролируемая. С начала года количество преступлений сократилось на 9% (до 110 тыс.), в том числе особо тяжких преступлений (-7,7%), средней (-12,4%) и небольшой тяжести (-4,7%). Меньше совершено убийств, разбоев, грабежей, краж, хулиганств.

Сократилось и число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, а также несовершеннолетними, в состоянии опьянения и с применением огнестрельного оружия.

Министр рассказал и о количестве наркопреступлений. По его словам, ежегодно выявляется более 2 тыс. наркопреступлений, из них около 1,5 тыс. фактов сбыта, из незаконного оборота изымаются тонны наркотиков.

В связи с этим принят ряд мер законодательного характера, повышающий оперативность реагирования на появление новых видов наркотиков. Ранее Список и Сводная таблица наркотических средств определялись законом. Теперь они будут утверждаться постановлением правительства, что повысит эффективность борьбы с наркопреступностью.

Прорабатываются вопросы введения уголовной ответственности за сбыт наркотиков посредством электронных ресурсов, а также нанесения граффити-надписей с электронными адресами наркосайтов", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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