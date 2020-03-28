Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Заемщикам будет предоставлена отсрочка по платежам в период с 16 марта до 15 июня, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга на телеканале Хабар 24, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что в настоящее время Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, банками второго уровня и микрофинансовыми организациями разработаны и утверждены соответствующие меры поддержки населения.

Заемщикам будет предоставлена отсрочка по платежам в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. Приостановление выплат по займам получат те, кто действительно в этом нуждается. К примеру, при потере работы в связи введением карантина, нахождении в неоплачиваемом трудовом отпуске, снижении или приостановлении выплаты заработной платы и так далее. Как вы понимаете, большинство оснований касается именно режима введения чрезвычайного положения. Без дополнительных документов ее смогут получить официально зарегистрированные безработные, получатели АСП и социально уязвимые слои населения", - сказал Абаев.

При этом списки указанных физических лиц кредитные организации получат в кредитных бюро.

Данная мера затронет и предпринимателей. Например, чье финансовое состояние ухудшилось при снижении объема реализованных товаров и услуг, задержки оплат от покупателей и так далее", - отметил министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства