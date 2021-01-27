Занятость растет только на бумаге - Токаев

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поднял вопросы занятости, передает Kazakhstan Today.

Мы приняли Дорожную карту занятости и выделили 1 трлн тенге. 98,2% этих средств освоено. Программа сыграла важную роль в обеспечении занятости и в поддержке деловой активности. Однако при проверке информации о том, что созданы десятки и сотни тысяч рабочих мест, это не всегда соответствует пенсионным и налоговым выплатам. Растет занятость граждан только на бумаге. В целом около 40% занятых остались в тени. Ранее я дал указание ввести методы автоматической повторной проверки таких отчетов. Таких случаев зарегистрировано 15 тысяч. Треть заявивших о трудоустройстве не переводили деньги в пенсионный фонд", - сказал глава государства.

По его информации, такая ситуация наблюдается в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях.

Еще один недостаток антикризисных мер - низкие налоговые поступления. Из 1 трлн тенге, выделенных на дорожную карту занятости, только 5,5 млрд тенге уплачено в виде налогов. Это всего полпроцента", - подчеркнул президент.

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