Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Запрещенное в Казахстане движение ДВК трансформировалось в "Коше партиясы", передает Kazakhstan Today.

Есильским районным судом города Астаны 13 марта 2018 года движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) признано экстремистской организацией с запрещением деятельности на всей территории Республики Казахстан. С декабря 2019 года лидерами запрещенного движения "ДВК" приняты меры по изменению наименования на "Коше партиясы". Это сделано, чтобы продолжить экстремистскую деятельность "ДВК" под новым названием и с целью избежать ответственности. Данные обстоятельства нашли свое объективное подтверждение в ходе проводимого Министерством внутренних дел досудебного расследования экстремистской деятельности "ДВК". По итогам изучения полученных материалов эксперты пришли к выводу, что "ДВК" трансформировалось в движение "Коше партиясы", - сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

В рамках противодействия экстремизму прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта изменения своего наименования "ДВК" на движение "Коше партиясы".

Решением Есильского районного суда города Нур-Султана от 19 мая 2020 года данное заявление удовлетворено. Суд установил, что "ДВК" изменило свое наименование на "Коше партиясы" и они являются одной экстремистской организацией. Суд запретил деятельность "ДВК" на всей территории Республики Казахстан под новым наименованием "Коше партиясы", в том числе путем использования СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов, распространения информационных материалов. В соответствии со статьей 243 Гражданского процессуального кодекса данное решение суда обращено к немедленному исполнению", - отметили в ведомстве.

Согласно вышеприведенным судебным решениям от 13 марта 2018 года и 19 мая 2020 года запрещена деятельность указанной экстремистской организации, как под наименованием "ДВК", так и под новым названием "Коше партиясы".

В рамках реализации предусмотренных статьей 32 закона "О прокуратуре" полномочий Генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений разъясняет, что на основании указанного решения суда теперь запрещены: любое участие в деятельности организации "ДВК", в том числе под наименованием "Коше партиясы"; пропаганда и поддержка идей "ДВК"/"Коше партиясы", изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами и способами в этих целях публикаций, листовок и иных информационных материалов; организация и проведение митингов, демонстраций, публичных акций и других массовых мероприятий от имени или в поддержку "ДВК"/"Коше партиясы"; финансирование деятельности "ДВК"/"Коше партиясы" путем предоставления и сбора денег или иного имущества, дарения, мены, пожертвования, спонсорской и благотворительной помощи, оказания информационных и иного рода услуг.

Совершение перечисленных запрещенных законом деяний влечет уголовную ответственность по статьям 182 (Участие в экстремистской группе), 258 (Финансирование экстремизма) и 405 (Участие в экстремистской организации) Уголовного кодекса.

Все данные составы предусматривают наказание в виде лишения свободы, отнесены к экстремистским преступлениям, не имеют сроков давности для привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания. На лиц, их совершивших, не распространяется условное осуждение, условно-досрочное освобождение, отсрочка от отбывания и смягчение наказания, амнистия и помилование. Они также не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания ввиду примирения и поручительства (статьи 63, 68-78 УК). В то же время, в соответствии с Уголовным кодексом лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской организации, подлежат освобождению от уголовной ответственности. С учетом этого призываем граждан не поддаваться на призывы лидеров экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", в том числе действующих под новым наименованием "Коше партиясы", воздержаться от участия в его деятельности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

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