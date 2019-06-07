Железнодорожные администрации Казахстана, России и Беларуси подписали акционерное соглашение

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Москва. 6 июня. Kazakhstan Today - 4 июня 2019 года в Москве между АО "НК "Казакстан темір жолы", ОАО "Российские железные дороги" и ГО "Белорусская железная дорога" подписано Акционерное соглашение (корпоративный договор) в отношении АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА), передает Kazakhstan Today.

Документ подписали председатель правления АО "НК "КТЖ" Сауат Мынбаев, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Акционерное соглашение закрепляет намерение железных дорог Казахстана, России и Беларуси продолжить интеграцию транзитных перевозок по территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Корпоративный договор регламентирует права и обязанности причастных сторон в отношении пакета акций АО "ОТЛК ЕРА". Все три акционера имеют равное количество голосов, поскольку акции распределены на паритетных началах между АО "НК "КТЖ", ОАО "РЖД" и ГО "Белорусская железная дорога" - по 33,33%. Подписанный документ охватывает широкий спектр вопросов, связанных с управлением Обществом и обращением акций. Соглашение определяет новые положения дивидендной политики, порядок ротации должности председателя Совета директоров, механизм разрешения конфликтных ситуаций в процессе принятия управленческих решений", - проинформировали в пресс-службе КТЖ.

Совместная реализация ОТЛК является большим вкладом в процесс развития евразийской экономической интеграции. И важно обеспечить тесную координацию, согласованность наших действий",- отметил Сауат Мынбаев.

Деятельность ОТЛК ЕРА направлена на развитие транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай. В 2015 году по этому маршруту в рамках проекта было перевезено 47,6 тыс. ДФЭ, а в 2018 году - более 280 тыс. За 5 месяцев 2019 года общий объем транзитных контейнерных перевозок составил 123,4 тыс. ДФЭ, из них 82% доля перевозок через территорию Казахстана.

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