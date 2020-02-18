Жилкибаев освобожден от должности первого вице-министра труда и соцзащиты населения РК

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Жилкибаев Ержан Жуматулы освобождается от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК в связи с переходом на другую работу, передает Kazakhstan Today.

Е. Жилкибаев родился в 1982 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Академию государственного управления при президенте РК, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова.

Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела социальной политики департамента экономики Южно-Казахстанской области.

В разные годы работал в канцелярии премьер-министра РК, Министерства экономики и бюджетного планирования РК, аппарате Восточно-Казахстанской области, администрации президента РК. С мая 2016 года по март 2019 года занимал должность акима Медеуского района города Алматы.

С 26 марта по 29 апреля 2019 года - вице-министр труда и социальной защиты населения РК. С апреля 2019 года и по настоящее время - первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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