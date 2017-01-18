168 спортсменов представят казахстанскую сборную на Универсиаде-2017

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Сборную команду Казахстана на предстоящей 28-й Всемирной зимней универсиаде в Алматы представят 168 спортсменов, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на заседании правительства.

Глава МКС РК доложил о том, что на данный момент проходит завершающий этап подготовки студенческой сборной для выступления на Универсиаде. Для этой цели работают бригады специалистов и тренеров, обеспечивающих выполнение запланированных стадий подготовительного, соревновательного и восстановительного периода, передает Kazakhstan Today.

Определены составы команд для участия в мероприятии. На Универсиаде Казахстан представят 168 спортсменов и 65 тренеров по всем видам спорта, вошедшим в программу соревнований.

В соответствии с графиком учебно-тренировочного процесса сборные команды обеспечиваются необходимым медицинским контролем. Во время Универсиады сборную Казахстана будут обслуживать 12 специалистов Республиканского центра спортивной медицины и реабилитации и дополнительно специалисты республиканских федераций по зимним видам спорта.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, Казахстан принимал участие в двенадцати Всемирных универсиадах, на которых завоевал 44 медали, из них 18 золотых, 13 серебряных, 13 бронзовых. Лучшим достижением в истории участия Казахстана на Всемирных студенческих играх было третье командное место в 2015 году в Словакии и Испании. Тогда сборная Казахстана завоевала 11 медалей, включая 5 золотых и 6 серебряных.

Кроме этого, казахстанские спортсмены - участники Универсиады - 7 раз становились чемпионами и призерами на этапах Кубка мира зимнего сезона 2016-2017 годов. Всего в 2016 году сборными командами Казахстана по зимним видам спорта в официальных спортивных мероприятиях завоевано 53 медали, из них 16 золотых, 11 серебряных и 26 бронзовых.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы. На предстоящих соревнованиях планируется участие более 2000 спортсменов из 59 стран мира. Будет разыграно 86 комплектов медалей по 12 видам спорта, из них наибольшее количество по конькобежному спорту - 14 комплектов, лыжным гонкам - 11 комплектов и шорт-треку - 8 комплектов медалей.

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