Аэропорт Алматы готовится к встрече почти 3 тыс. участников Унивесиады

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Официальный пункт прибытия спортивных делегаций Универсиады-2017 - международный аэропорт Алматы - полностью готов к встрече гостей. В Дирекции спортивного мероприятия сообщили о графике прибытия и процедуре встречи атлетов в аэропорту.

"Около 90% участников Зимних игр прибудут в аэропорт города Алматы прямыми международными рейсами. Более 300 иностранных делегатов прилетят в южную столицу Казахстана уже в ближайшие дни. Аэропорт в период с 26 по 29 января будет иметь наиболее плотный график по количеству прилетов участников Универсиады-2017. Общее количество участников Универсиады, которых встретят в аэропорту Алматы - 2823. Наша задача в последнюю неделю перед соревнованиями отработать все детали, чтобы спортсмены почувствовали наше гостеприимство и внимание с первых минут пребывания в нашем городе", - отметил руководитель Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы Наиль Нуров, передает Kazakhstan Today.

По данным дирекции, наземные службы аэропорта Алматы отработали и усовершенствовали схему встреч иностранных и местных делегаций. Существенно оптимизирована система паспортного и таможенного контроля. В частности, выделены отдельные кабины, а также увеличено количество стоек для заполнения деклараций в зале прибытия. Увеличен штат сотрудников для работы на этих участках. Меры безопасности приведены в соответствие с международным статусом мероприятия.

Багаж участников Универсиады будет отмечен специальной багажной биркой, направленной им заранее. Наличие специальной багажной бирки позволяет организовать приоритетное обслуживание багажа участников Универсиады.

Кроме этого, система навигации в аэропорту Алматы выполнена на трех языках - казахском, русском и английском. Залы прилета и массовые зоны нахождения пассажиров оформлены в стилистике Универсиады-2017.

Для удобства гостей и участников Универсиады в аэропорту Алматы начнут функционировать информационные стойки, где будет доступна информация по общему транспортному обслуживанию, графикам перевозок во время прибытия и отъездов, маршруты передвижения официального транспорта. Волонтеры и транспортный менеджер на стойках, свободно владеющие английским языком, помогут гостям сориентироваться по дальнейшему пути их следования и передвижения в Алматы, отметили в дирекции.

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