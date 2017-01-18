Более Т2 млрд составит доход организаций Алматы от проведения Универсиады

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Более 2 млрд тенге составит доход организаций Алматы от проведения Универсиады, сообщил аким южной столицы Бауыржан Байбек, передает корреспондент агентства.

"По оценке Global destination cities index, в Алматы иностранный турист ежедневно тратит $245. Так, 5-дневное пребывание в Алматы прогнозируемых 5 тыс. иностранных гостей принесет малому и среднему бизнесу города более 2 млрд тенге доходов", - заявил аким в ходе заседания правительства, посвященного подготовке к проведению Универсиады.

По словам Байбека, только страны-участницы спортивного мероприятия выплатят 1 млн евро за проживание спортсменов в атлетической деревне. Еще восемь городских отелей, рекомендованных дирекцией Универсиады, будут заселены членами спортивных делегаций.

Аким мегаполиса также проинформировал, что в городе ограничен въезд транспортных средств, не отвечающих техническим, санитарным и экологическим нормам.

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