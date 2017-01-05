На подготовку к Универсиаде в Алматы из республиканского бюджета направлено 109 млрд тенге

Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках подготовки к Универсиаде на строительство и развитие инфраструктуры из республиканского бюджета выделено 109 млрд тенге, сообщила пресс-служба акима города.

По информации пресс-службы, сегодня заместитель премьер-министра Казахстана, председатель Организационного комитета 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 Имангали Тасмагамбетов провел выездное совещание и проверил финальную готовность объектов к проведению масштабного спортивного мероприятия в Алматы. В ходе совещания аким Алматы Бауыржан Байбек сообщил, что в рамках подготовки к Универсиаде из республиканского бюджета на строительство и развитие инфраструктуры Алматы вложено 109 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Строительство объектов Универсиады обеспечило работой более 1550 субъектов МСБ с созданием более 30 тыс. рабочих мест в строительных и других отраслях. Выплачено более 9,2 млрд тенге налогов. Непосредственно на операционную подготовку Универсиады привлечены более 200 компаний с 5 тыс. сотрудниками, 80% из которых алматинские. На вложенные из бюджета 12,3 млрд тенге порядка 1,5 млрд тенге вернутся в казну в виде НДС, не считая других налогов", - сказал аким Алматы.

В пресс-службе также проинформировали, что подготовка к Универсиаде вступила в завершающую фазу. Вопросы транспортного обслуживания и дорожной безопасности являются самыми ответственными участками работы.

"Относительно транспортной логистики мы имеем определенный опыт подготовки к Саммиту ОБСЕ и зимним Азиатским играм. Это можно применить в части транспортного обслуживания делегаций, спортивных команд, но вместе с тем возникают и другие вопросы, такие как увеличение транспортной нагрузки во время проведения эстафеты огня. Для этого необходимо продумать дополнительные меры, которые разгрузят улицы и не создадут неудобства для жителей городов Казахстана, в особенности Алматы и Астаны", - сказал вице-премьер.

Кроме этого, Тасмагамбетов проверил готовность к принятию спортсменов и гостей международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар", ознакомился с техникой, которая будет задействована во время Универсиады, волонтерской группой, информационным центром и атрибутикой Универсиады.

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