Розыгрыш призов по билетам Универсиады пройдет 15 февраля

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Розыгрыш призов по билетам Универсиады пройдет 15 февраля13.02.2017
Универсиада-2017  10:43

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - 15 февраля состоится большой розыгрыш призов по билетам Универсиады, сообщили в дирекции спортивного мероприятия.

Трансляция розыгрыша состоится на YouTube-канале дирекции, передает Kazakhstan Today.

"В связи с большим потоком гостей и посетителей на объектах Универсиады за период игр и в связи с тем, что имели место эпизоды формального осмотра билетов, дирекцией Универсиады было принято решение допустить к розыгрышу призов все проданные билеты, а не только те, которые были активированы через турникет", - отмечается в сообщении.
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