Розыгрыш призов по билетам Универсиады пройдет 15 февраля

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - 15 февраля состоится большой розыгрыш призов по билетам Универсиады, сообщили в дирекции спортивного мероприятия.

Трансляция розыгрыша состоится на YouTube- канале дирекции, передает Kazakhstan Today.

"В связи с большим потоком гостей и посетителей на объектах Универсиады за период игр и в связи с тем, что имели место эпизоды формального осмотра билетов, дирекцией Универсиады было принято решение допустить к розыгрышу призов все проданные билеты, а не только те, которые были активированы через турникет", - отмечается в сообщении.

Просмотров: 3026