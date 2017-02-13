Розыгрыш призов по билетам Универсиады пройдет 15 февраля

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - 15 февраля состоится большой розыгрыш призов по билетам Универсиады, сообщили в дирекции спортивного мероприятия.
Трансляция розыгрыша состоится на YouTube-канале
дирекции, передает Kazakhstan Today.
"В связи с большим потоком гостей и посетителей на объектах Универсиады за период игр и в связи с тем, что имели место эпизоды формального осмотра билетов, дирекцией Универсиады было принято решение допустить к розыгрышу призов все проданные билеты, а не только те, которые были активированы через турникет", - отмечается в сообщении.
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