В Алматы в рамках Универсиады начались первые соревнования среди хоккеистов

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Сегодня в рамках Универсиады-2017 в Алматы начались первые соревнования среди хоккеистов.

Первый матч между сборными по хоккею Словакии и Великобритании начался сегодня в 12.30, передает Kazakhstan Today.

Хоккей с шайбой (мужчины): 12.30 Словакия - Великобритания, групповой этап; 16.00 Япония - Латвия, групповой этап; 19.30 Казахстан - Китай, групповой этап.

Хоккей с шайбой (женщины): 16.30 Канада - Китай, групповой этап; 20.00 Казахстан - Великобритания, групповой этап.

Мужские команды проведут матчи на Халык Арене, женские - во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Напомним, официальная церемония открытия 28-й Всемирной универсиады в Алматы состоится завтра, 29 января.

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