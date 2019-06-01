Ни крыльев, ни хвоста: американские пилоты рассказали о встречах с пришельцами

Американские СМИ опубликовали ряд материалов, согласно которым военные пилоты регулярно встречаются с неопознанными летающими объектами. Сотрудники Пентагона подтверждают эти сообщения. Насколько достоверной выглядит эта информация?

- Кристофер, вы верите, что НЛО существуют?

"Мы знаем, что НЛО существуют. Тут больше не в чем сомневаться. Американские пилоты признали факт их существования. Так что вопрос в другом: зачем они здесь? Откуда они пришли и какими технологиями пользуются?", — отвечает Кристофер Мэллон, помощник заместителя министра обороны США по разведке (с 1985 по 2004 годы).

Кристофер Мэллон — в недавнем прошлом сотрудник сенатского комитета по разведке и помощник министра обороны. На Fox News его решили расспросить по поводу нашумевшей публикации New York Times, в которой несколько уважаемых военных пилотов признались: они столкнулись с технологиями, которые на порядки превосходят земные.

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