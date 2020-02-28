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Казахстанцы поддержали акцию «Ухань, Держись!»

27.02.2020, 18:48 14041
Казахстанцы поддержали акцию «Ухань, Держись!»

Дорогие китайские друзья! 

Мы - Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан. В 2018 году мы впервые поехали на гастроли в Китай. Были организованы концерты симфонической музыки в более чем 20 городах Китая, таких как Ухань, Чанша, Шанхай, Сямэнь, Шэньян, на которых были исполнены произведения великого китайского композитора Сянь Синхая, написанные более 70 лет назад, будучи в Казахстане. 

Восторженная китайская публика на концертах и дружественная помощь рабочего персонала навсегда останутся в сердцах каждого музыканта нашего оркестра. Тысячи лет Ухань был прекрасен, как в песнях, которые о нем слагают. В этом году весенняя пора обязательно будет такой же! Наша дружба также длится на протяжении многих тысяч лет. Мы играем с искренностью, пожалуйста, почувствуйте нашу любовь и лучшие пожелания! Китай всегда будет сильным! Вперед Ухань! Вперед Китай! Да здравствует дружба!


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