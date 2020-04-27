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Посадку в аэропорт Алматы записал на видео пилот самого большого грузового самолета в мире Ан-225 «Мрия»

26.04.2020, 02:15 23167
Посадку в аэропорт Алматы записал на видео пилот самого большого грузового самолета в мире Ан-225 «Мрия»

Командир экипажа «Мрия» Дмитрий Антонов записал на видео посадку самого крупного грузового самолета в Алматы, сообщает телеканал КТК.

«По просьбе подписчиков записываю видео из Алматы. Еще светлое время суток», – сказал он в начале видео. 

Украинский грузовой самолет Ан-225 приземлялся в Алматы на дозаправку 12 апреля. Это был первый полет «Мрии» после полуторагодового перерыва. Самолет следовал в Китай за медоборудованием и средствами борьбы с COVID-19, чтобы доставить груз в Польшу. На обратном пути из Китая самолет также летел транзитом через Алматы. 

Самый тяжелый, он же самый грузоподъемный, самолет «Мрия» существует в единственном экземпляре. Его разработали в 1984-1988 годах в киевском Авиационном научно-техническом комплексе им. Антонова. Воздушное судно первый раз совершило полет 21 декабря 1988 года. 

Сообщается, что большинство аэродромов мира не в состоянии принять «Мрию», а аэропорт Алматы может принять воздушное судно любого типа.

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