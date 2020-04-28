Киностудия "Казахфильм" загрузила на свой официальный Youtube-канал более 20 фильмов о Великой отечественной войне

"Друзья! В этом году 9 мая исполнится 75 лет со Дня Великой Победы! Чтобы еще раз вспомнить о подвигах героев, доблестно приближавших этот светлый праздник, мы подготовили подборку фильмов о ВОВ, в разные годы снятых киностудией "Казахфильм" и загрузили их на наш Youtube-канал. Доступ к плейлисту "75 лет Великой Победе" открыт", - сообщили в пресс-службе киностудии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства