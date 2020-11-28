Известный казахстанский режиссёр кино и телевидения, продюсер, театральный режиссёр, сценарист, актёр Игорь Пискунов читает стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...».

1997 год – лауреат премии «Алтын Жулдыз»

2002 год – лауреат премии «Алтын Жулдыз» за создание образовательного телесериала «Тiлашар – Дорогая редакция».

2002 год – премия «Тарлан» в номинации «Новое имя - Надежда» за создание спектакля «Танго» (Русский театр драмы им. М.Ю.Лермонтова). В 2006 году спектакль был с большим успехом показан на фестивале «Балтийский дом» (Санкт-Петербург, Россия). В главных ролях: Народный артист РК Юрий Померанцев, Народная артистка РК Лия Нельская, Заслуженный артист РК Геннадий Балаев.

2003 год – лауреат премии «Алтын Жулдыз» за создание общественно-политического телевизионного ток-шоу «Собственное мнение».

2015 год – продюсер, соавтор сценария и режиссер-постановщик полнометражного художественного фильма «Раз в неделю» по одноименной пьесе Джефа Бэрона. Главные роли в картине исполнили Юрий Померанцев и Родион Толоконников. В 2016 году картина была удостоена премии «Выбор критиков». Кроме того, Юрий Померанцев получил награду XII Международного кинофестиваля «Евразия» в номинации «Лучшая мужская роль».

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