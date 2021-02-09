Участок для гостиничного комплекса, по словам корреспондента Lada.kz Рашида Исмагилова, уже размечен.



На месте установлены три модульных кемпинга из блок-контейнеров. Водовозы заполняют воду для технологических процессов и работ в установленные ёмкости.



Ранее в акимате заявляли, что на данный момент в урочище Бозжыра проводят инженерно-геологические изыскания.



Напомним, отель в урочище Бозжыра обойдётся инвестору в 38,6 миллиарда тенге.



В минувшую пятницу, 5 февраля, строительство отеля обсудили на общественных слушаниях.



В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта.



Застройщик предоставил эскизный проект отеля.



Эксперты Ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) считают, что дикие животные нуждаются в нетронутом ареале, сообщает издание lada.kz

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