Киностудия Marvel представила своим фанатам первый большой трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года — супергеройского эпика с Анджелиной Джоли "Вечные". Данный кинокомикс должен выйти в прокат в ноябре 2021 года, сообщает LIFE.RU.

В фильме речь пойдёт об инопланетной расе вечных, которые долгое время тайно присматривали за человечеством. Им долгие годы удавалось хранить свой секрет и оставаться инкогнито, однако в какой-то момент им пришлось заявить о себе, чтобы защитить людей от злобных девиантов.

В главных ролях в фильме будут Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Компанию им составят Ричард Мэдден, Джемма Чан, Кит Харингтон и Кумэйл Нанджиани. За режиссёрским креслом данного кино — Хлоя Чжао, известная по картине "Земля кочевников".

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