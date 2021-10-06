В марте 2013 года, незадолго до 5-го саммита БРИКС, новый председатель КНР Си Цзиньпин дал интервью группе иностранных журналистов. Среди них был и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ИТАР-ТАСС. По его словам, в китайском лидере его поразили две вещи - мудрость, которую он увидел в глазах китайского лидера, и сила его рукопожатия. А сейчас, как человек, внимательно следивший за карьерой Си Цзиньпина, Гусман особенно впечатлен тем, как председатель КНР справился с эпидемией COVID-19.