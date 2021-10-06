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Forbes предрек Европе скорую энергетическую катастрофу

05.10.2021, 17:00 25381
Forbes предрек Европе скорую энергетическую катастрофу

Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу. Причина — политика перехода на экологически чистую энергию, сообщает телеканал «Известия». По мнению аналитиков Forbes, рост цен на газ может вынудить предприятия начать использовать уголь. При этом применение твердого топлива в Европе затруднено. В короткие сроки возникнет дефицит нефти и угля.

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