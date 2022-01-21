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Космонавт снял на видео разворот МКС
Фото: кадр из видео
Космонавт Роскосмоса снял на видео в качестве 4К разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли. Космонавт напомнил, что от узлового модуля «Причал» отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ». На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
Источник: 24.kz
Алматинцев напугало задымление в метрополитене
Фото: 365info.kz
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В Москве подвели итоги первого дня турнира Алины Кабаевой "Небесная грация"
Я рада приветствовать вас на нашем первом международном экспериментальном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". В нашем турнире принимают участие представители 13 стран. Спасибо вам за то, что вы нашли время, чтобы подготовиться и приехать, за то, что вы приняли этот вызов", - цитирует euronews приветствие гимнастки Алины Кабаевой.
Еще когда я смотрела Олимпиаду, которая проходила в Рио, я увидела тогда, что происходит что-то не то. Сначала я не понимала что, но потом поняла, что правила художественной гимнастики очень сильно упростили. Убрали сложные элементы, и художественная гимнастика стала не такой зрелищной, уникальной, как это было всегда", - рассказала Кабаева о том, как родилась идея создания "Небесной грации".
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