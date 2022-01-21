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ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Появились кадры захвата акимата Актюбинской области

20.01.2022, 11:10 3466
ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Появились кадры захвата акимата Актюбинской области

Фото: Кадр с видео

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Космонавт снял на видео разворот МКС

25.12.2021, 13:06 39141
Космонавт снял на видео разворот МКС

Фото: кадр из видео

Космонавт Роскосмоса снял на видео в качестве 4К разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли. Космонавт напомнил, что от узлового модуля «Причал» отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ». На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Источник: 24.kz

Алматинцев напугало задымление в метрополитене

21.12.2021, 17:51 52176
Алматинцев напугало задымление в метрополитене

Фото: 365info.kz

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Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

В Москве подвели итоги первого дня турнира Алины Кабаевой "Небесная грация"

17.12.2021, 13:30 71746
В Москве подвели итоги первого дня турнира Алины Кабаевой "Небесная грация"

Фото: www.sport-express.ru

МОСКВА. 17 ДЕКАБРЯ - В Москве стартовал первый международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация", организованный Благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я рада приветствовать вас на нашем первом международном экспериментальном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". В нашем турнире принимают участие представители 13 стран. Спасибо вам за то, что вы нашли время, чтобы подготовиться и приехать, за то, что вы приняли этот вызов", - цитирует euronews приветствие гимнастки Алины Кабаевой.

 
Многие самые титулованные гимнастки последних лет поддержали идею проведения нового типа соревнований. Среди почетных гостей турнира Лори Фанг, Екатерина Серебрянская, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун, сообщает источник.
 
13 участниц "Небесной грации" соревнуются в многоборье, в программу которого включены упражнения с 4 предметами: обручем, мячом, булавами и лентой. Турнир проводится по уникальному смешанному регламенту: то есть согласно правилам 2001-2005 годов, а также новым правилам, которые вступят в силу в следующем олимпийском цикле. Этот симбиоз позволит по достоинству оценить сложность исполнения упражнений, а также артистизм.
 

Еще когда я смотрела Олимпиаду, которая проходила в Рио, я увидела тогда, что происходит что-то не то. Сначала я не понимала что, но потом поняла, что правила художественной гимнастики очень сильно упростили. Убрали сложные элементы, и художественная гимнастика стала не такой зрелищной, уникальной, как это было всегда", - рассказала Кабаева о том, как родилась идея создания "Небесной грации".

 
После первого вида соревнований - упражнения с обручем - лидирует чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко. Результат россиянки - 36,65 балла. Более чем на 4 балла от нее отстает белорусская гимнастка Анна Каменщикова. На третьем месте оказалась мексиканка Марина Мальпика.
 
В упражнении с мячом снова не было равных представительнице России Лале Крамаренко, которая исполнила свой именной элемент "Крамаренко" - пируэт с согнутой ногой.
 
По итогам двух упражнений с большим отрывом лидирует россиянка (71,95), на втором месте удержалась Анна Каменщикова (64,15). Третье место перешло к грузинской гимнастке Кетеван Арболишвили (62,05).
 
Победительница турнира на ВТБ арене по итогам 4 состязаний определится 17 декабря.

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