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Полная версия интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева

29.01.2022, 20:07 2286
Полная версия интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева

Фото: Кадр с видео

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Хроника развязанной против Казахстана террористической войны

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Фото: Facebook/Шелепова

В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполиc страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. 

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Появились кадры захвата акимата Актюбинской области

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Космонавт снял на видео разворот МКС

25.12.2021, 13:06 55901
Космонавт снял на видео разворот МКС

Фото: кадр из видео

Космонавт Роскосмоса снял на видео в качестве 4К разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли. Космонавт напомнил, что от узлового модуля «Причал» отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ». На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Источник: 24.kz

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