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Украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты"

11.03.2022, 09:53 3296
Украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты"

Фото: Depositphotos

Смертельно опасные инфекции, которые могли стать основой для биологического оружия, изучали на Украине под кураторством США. Сибирская язва, дизентерия, туляремия, корь – в биолабораториях проводились опасные эксперименты.

Видео: Россия 24 

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Биолаборатории США надо закрыть немедленно! Не только на Украине, но и по всему миру - экс-конгрессмен США

Фото: Кадр с видео

"Меня это крайне беспокоит, точно также это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Во первых, если биологическое или химическое оружие в биолаборатория США на Украине есть  — это явное нарушение конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они тщательно пытались это скрывать, а когда это вскрылось, они не заявили о чрезвычайной ситуации, которую необходимо решать. Они сразу же начали перекладывать вину", - рассказала член палаты представителей Конгресса США от Гавайев Тулси Габбард в эфире Fox News.


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Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области

Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял на видео фламинго, прилетевших на озеро Караколь.

К сожалению, добраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет…По сути, озеро Караколь является уникальным местом в Мангистау, при желании его можно было бы превратить в мекку орнитологии по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае", - написал автор видео.

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Фото: Кадр с видео

Гала-концерт посмотрели почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом

07.02.2022, 14:07 67766
Гала-концерт посмотрели почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом

Почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом смогли увидеть Гала-концерт "Чуньвань": 538 млн человек по ТВ и 758 млн - с помощью мобильных устройств. Из них телепросмотр составил 538 миллионов человек, а мобильный просмотр - 758 миллионов человек.  

Рейтинг эфира составил 22,01%. В соцсетях ролики с концерта и прямую трансляцию просмотрели 7,13 млрд раз.

Количество участников интерактивных мероприятий шоу достигло 69 млрд человек.

Согласно последним данным, одновременно транслировали и освещали Гала-концерт более 650 СМИ в более чем 170 странах и регионах мира, сообщает Медиакорпорация Китая.

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