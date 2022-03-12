Смертельно опасные инфекции, которые могли стать основой для биологического оружия, изучали на Украине под кураторством США. Сибирская язва, дизентерия, туляремия, корь – в биолабораториях проводились опасные эксперименты.
Биолаборатории США надо закрыть немедленно! Не только на Украине, но и по всему миру - экс-конгрессмен США
12.03.2022, 18:36 376
Фото: Кадр с видео
"Меня это крайне беспокоит, точно также это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Во первых, если биологическое или химическое оружие в биолаборатория США на Украине есть — это явное нарушение конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они тщательно пытались это скрывать, а когда это вскрылось, они не заявили о чрезвычайной ситуации, которую необходимо решать. Они сразу же начали перекладывать вину", - рассказала член палаты представителей Конгресса США от Гавайев Тулси Габбард в эфире Fox News.
Ответы на вопросы журналистов главы МИД КНР
08.03.2022, 11:28 9611
Фото: russian.cgtn.com
"Штамм Андромеда". Биолаборатории США на постсоветском пространстве
04.03.2022, 19:50 17311
Фото: Кадр с видео
Полная версия интервью Главы Государства
17.02.2022, 22:23 44881
Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от хищника
17.02.2022, 17:27 44516
Фото: кадр из видео
Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области
12.02.2022, 17:41 56456
Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял на видео фламинго, прилетевших на озеро Караколь.
К сожалению, добраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет…По сути, озеро Караколь является уникальным местом в Мангистау, при желании его можно было бы превратить в мекку орнитологии по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае", - написал автор видео.
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвели итоги прошедших в Москве переговоров
11.02.2022, 15:57 56871
Фото: Кадр с видео
Гала-концерт посмотрели почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом
07.02.2022, 14:07 67766
Почти 1,3 млрд зрителей в
Китае и за рубежом смогли увидеть Гала-концерт "Чуньвань": 538 млн человек по ТВ и 758 млн - с помощью
мобильных устройств. Из них телепросмотр составил 538 миллионов человек,
а мобильный просмотр - 758 миллионов человек.
Рейтинг эфира составил 22,01%. В соцсетях ролики с концерта и
прямую трансляцию просмотрели 7,13 млрд раз.
Количество участников интерактивных мероприятий шоу достигло 69 млрд человек.
Согласно последним данным, одновременно
транслировали и освещали Гала-концерт более 650 СМИ в более чем 170
странах и регионах мира, сообщает Медиакорпорация Китая.