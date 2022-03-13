Почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом смогли увидеть Гала-концерт "Чуньвань": 538 млн человек по ТВ и 758 млн - с помощью мобильных устройств. Из них телепросмотр составил 538 миллионов человек, а мобильный просмотр - 758 миллионов человек.

Рейтинг эфира составил 22,01%. В соцсетях ролики с концерта и прямую трансляцию просмотрели 7,13 млрд раз.

Количество участников интерактивных мероприятий шоу достигло 69 млрд человек.



Согласно последним данным, одновременно транслировали и освещали Гала-концерт более 650 СМИ в более чем 170 странах и регионах мира, сообщает Медиакорпорация Китая.