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Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича
Фото: Әуезов Ауданы/facebook
Акимат Ауэзовского района поздравил ветерана Велиикой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича с наступающим праздником.
Петров Василий Егорович родился в 1924 году.
Участвовал при окружении и ликвидации вражеских войск под Сталинградом в воинской части под командованием полковника Бурманова и комиссара Винокурова.
Также участвовал при окружении и взятии в плен фельдмаршала немецкой Армии Паулюса.
Сражался под Курской дугой, участвовал в освобождении г.Белгорода, Харькова, Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья и Одессы.
Участвовал также в освобождении Румынии от немецких захватчиков.
Петров Василий Егорович награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
Нынешнее поколение берет пример героизма и самоотверженности, проявленной старшими поколениями-ветеранами. Этот героический день остается вечной памятной страницей нашей истории.
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