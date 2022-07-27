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Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича

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Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича

Фото: Әуезов Ауданы/facebook

Акимат Ауэзовского района поздравил ветерана Велиикой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича с наступающим праздником.

Әуезов Ауданы/facebook
Әуезов Ауданы/facebook
Әуезов Ауданы/facebook

Петров Василий Егорович родился в 1924 году.

Участвовал при окружении и ликвидации вражеских войск под Сталинградом в воинской части под командованием полковника Бурманова и комиссара Винокурова.

Также участвовал при окружении и взятии в плен фельдмаршала немецкой Армии Паулюса.

Сражался под Курской дугой, участвовал в освобождении г.Белгорода, Харькова, Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья и Одессы.

Участвовал также в освобождении Румынии от немецких захватчиков.

Петров Василий Егорович награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Нынешнее поколение берет пример героизма и самоотверженности, проявленной старшими поколениями-ветеранами. Этот героический день остается вечной памятной страницей нашей истории.

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