Фото: iz.ru
На Тайване произошло мощное землетрясение
новости по теме
Касым-Жомарт Токаев посетил Костанайскую область с рабочим визитом
Фото: Кадр с видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 сентября находится в Костанайской области с рабочим визитом. Глава государства заслушал отчеты об оперативной обстановке в районе пожаров и встретился с местными жителями, пострадавшими от огненной стихии.
Посол Украины в Казахстане извинился за свои высказывания
Фото: fin-journal.info
Мелеющий Каспий: два видео, снятых в Мангистау
Фото: кадр из видео
Подводный лес в озере Каинды в Алматинской области
Фото: Кадр с видео
По данным из открытых источников, озеро Каинды расположено в горной системе Тянь-Шань на высоте около 1900 метров над уровнем моря в Райымбекском районе в Алматинской области. Невероятные ландшафты ущелья Чон-Уректы создала природная стихия.
Своей популярностью озеро обязано истории происхождения. В 1910 году из-за землетрясения оползни перекрыли ущелье, которое затем заполнилось водой, оставив под собой хвойный лес. Но высокие деревья не ушли полностью по воду, и их макушки остались над поверхностью. Так и образовался подводный хвойный лес озера Каинды. А на поверхности воды возвышаются сухие стволы деревьев, словно мачты затонувшего корабля. Здесь их называют Стражами, сообщает telegram-канал Подводный мир.
Почему умирает каспийский тюлень?
Фото: depositphotos
Химера. Расследование Аркадия Мамонтова.
Фото: depositphotos
Группа A’Studio объявила кастинг в мюзикл "Джулия"
Фото: Кадр с видео
Эксперты The Lancet: СOVID-19 создан в лаборатории
Читаемое
19.09.2022, 11:00В Алматы студенты устроили массовую драку возле Атакента 19.09.2022, 11:5539861Более 65 миллионов тенге недополучил бюджет из-за действий чиновника в ВКО 19.09.2022, 09:3238441АФМ выявило очередную финпирамиду 19.09.2022, 13:5329976Суд Алматы продлил арест Туребаеву, Кудайбергену и еще нескольким подсудимым 19.09.2022, 08:2724821Прогноз погоды на 19 сентября в РК: в большинстве регионов ожидается погода без осадков 17.09.2022, 14:1970006В Алматы задержан 19-летний наркозакладчик 17.09.2022, 13:0869541В Темиртау пациента вакцинировали от коронавируса после смерти 17.09.2022, 17:1868591Подросток на автомобиле насмерть сбил девочку в Туркестанской области 17.09.2022, 19:4967121В Костанайской области избили мужчину, обратившегося к Токаеву с жилищным вопросом 16.09.2022, 19:5463591В Алматинской области найден схрон с оружием 31.08.2022, 10:21164291В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования 01.09.2022, 09:25151981В Казахстане начался новый учебный год 02.09.2022, 13:36141816Максимальный объем учебной нагрузки определило Минпросвещения 03.09.2022, 11:42133381Студенты смогут получить образовательный кредит под 2-3% годовых 03.09.2022, 12:57132596В школах Казахстана увеличат часы обучения по четырем предметам
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?