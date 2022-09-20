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На Тайване произошло мощное землетрясение

18.09.2022, 22:06 1921
На Тайване произошло мощное землетрясение

Фото: iz.ru




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Касым-Жомарт Токаев посетил Костанайскую область с рабочим визитом

08.09.2022, 11:25 16336
Касым-Жомарт Токаев посетил Костанайскую область с рабочим визитом

Фото: Кадр с видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 сентября находится в Костанайской области с рабочим визитом. Глава государства заслушал отчеты об оперативной обстановке в районе пожаров и встретился с местными жителями, пострадавшими от огненной стихии.

Посол Украины в Казахстане извинился за свои высказывания

05.09.2022, 22:02 21756
Посол Украины в Казахстане извинился за свои высказывания

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Мелеющий Каспий: два видео, снятых в Мангистау

31.08.2022, 15:15 29176
Мелеющий Каспий: два видео, снятых в Мангистау

Фото: кадр из видео

Подводный лес в озере Каинды в Алматинской области

21.08.2022, 16:06 44406
Подводный лес в озере Каинды в Алматинской области

Фото: Кадр с видео

По данным из открытых источников, озеро Каинды расположено в горной системе Тянь-Шань на высоте около 1900 метров над уровнем моря в Райымбекском районе в Алматинской области. Невероятные ландшафты ущелья Чон-Уректы создала природная стихия.

Своей популярностью озеро обязано истории происхождения. В 1910 году из-за землетрясения оползни перекрыли ущелье, которое затем заполнилось водой, оставив под собой хвойный лес. Но высокие деревья не ушли полностью по воду, и их макушки остались над поверхностью. Так и образовался подводный хвойный лес озера Каинды. А на поверхности воды возвышаются сухие стволы деревьев, словно мачты затонувшего корабля. Здесь их называют Стражами, сообщает telegram-канал Подводный мир.

Почему умирает каспийский тюлень?

26.07.2022, 12:00 82476
Почему умирает каспийский тюлень?

Фото: depositphotos

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Химера. Расследование Аркадия Мамонтова.

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