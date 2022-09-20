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По данным из открытых источников, озеро Каинды расположено в горной системе Тянь-Шань на высоте около 1900 метров над уровнем моря в Райымбекском районе в Алматинской области. Невероятные ландшафты ущелья Чон-Уректы создала природная стихия.

Своей популярностью озеро обязано истории происхождения. В 1910 году из-за землетрясения оползни перекрыли ущелье, которое затем заполнилось водой, оставив под собой хвойный лес. Но высокие деревья не ушли полностью по воду, и их макушки остались над поверхностью. Так и образовался подводный хвойный лес озера Каинды. А на поверхности воды возвышаются сухие стволы деревьев, словно мачты затонувшего корабля. Здесь их называют Стражами, сообщает telegram-канал Подводный мир.