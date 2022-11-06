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Пожар в клубе «Полигон» в Костроме

05.11.2022, 14:25 3716
Пожар в клубе «Полигон» в Костроме
Фото: telegram/rt_russian
Число погибших в ходе пожара в костромском кафе «Полигон», по последним данным, увеличилось до 15 человек. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства трагедии.

 

новости по теме

Горячий источник "Горельник" открыли в Алматы после реконструкции

05.11.2022, 14:49 3941
Горячий источник "Горельник" открыли в Алматы после реконструкции
Фото: Almaty.tv
В Алматы после реконструкции открылся любимый горожанами горячий источник "Горельник", расположенный выше Медео.
 
Для комфорта горожан площадь спортивной площадки увеличили в 3 раза, добавлены новые снаряды стойка с канатом, брусья, гиперэкстензия. Зона террас для отдыха увеличена в два с половиной раза, плюс добавили искусственное травяное покрытие, а объем купели с горячей водой увеличили в 6 раз, сообщает телеканал Almaty.tv.

 

Китай завершил сборку орбитальной станции

05.11.2022, 14:37 4046
Китай завершил сборку орбитальной станции
Фото: globaltimes.cn
Космическая станция Китая в четверг приняла свою окончательную Т-образную форму после сборочных работ. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

В 09.32 по пекинскому времени (04.32 мск) экспериментальный модуль «Мэнтянь» успешно завершил свое перемещение и состыковался с боковым портом основного модуля «Тяньхэ», информирует телеканал "Большая Азия".

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа).

 

Жители Кокшетау спасли краснокнижного лебедя

03.11.2022, 09:49 7621
Жители Кокшетау спасли краснокнижного лебедя
Фото: Кадр из видео
Неравнодушные жители Кокшетау спасли неокрепшего лебедя-кликуна, который не смог улететь на юг вместе со своей стаей.

 

Обрушение моста в Индии

01.11.2022, 11:52 11161
Обрушение моста в Индии
Фото: Кадр с видео


 

Российские космонавты поздравили казахстанцев с Днем Республики

25.10.2022, 20:40 21001
Российские космонавты поздравили казахстанцев с Днем Республики
Фото: Кадр с видео
Космонавты отметили, что именно с казахстанской земли отправляются на МКС и затем на нее же возвращаются после окончания миссии.

 

Как изготавливают монеты?

21.10.2022, 12:21 29041
Как изготавливают монеты?
Фото: Кадр с видео
Главный дизайнер Национального банка Алмат Басенов рассказал, как изготавливают монеты.

 

NASA опубликовало новые снимки Столпов Творения, полученные с телескопа James Webb

20.10.2022, 17:25 31116
NASA опубликовало новые снимки Столпов Творения, полученные с телескопа James Webb
Фото: nasa.gov
На снимках изображены скопления газа и пыли в центральной части туманности Орел, которая находится в 6,5 тысячи световых лет от Земли, сообщается на сайте NASA.

 

Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве

19.10.2022, 09:06 33026
Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве
Фото: Depositphotos
Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение.

 

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