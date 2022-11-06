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Число погибших в ходе пожара в костромском кафе «Полигон», по последним данным, увеличилось до 15 человек. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства трагедии.
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?