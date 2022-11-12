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В районе барахолки Алматы произошел пожар
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Горячий источник "Горельник" открыли в Алматы после реконструкции
05.11.2022, 14:49 28036
Фото: Almaty.tv
В Алматы после реконструкции открылся любимый горожанами горячий источник "Горельник", расположенный выше Медео.
Для комфорта горожан площадь спортивной площадки увеличили в 3 раза, добавлены новые снаряды стойка с канатом, брусья, гиперэкстензия. Зона террас для отдыха увеличена в два с половиной раза, плюс добавили искусственное травяное покрытие, а объем купели с горячей водой увеличили в 6 раз, сообщает телеканал Almaty.tv.
Китай завершил сборку орбитальной станции
05.11.2022, 14:37 28231
Фото: globaltimes.cn
Космическая станция Китая в четверг приняла свою окончательную Т-образную форму после сборочных работ. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.
В 09.32 по пекинскому времени (04.32 мск) экспериментальный модуль «Мэнтянь» успешно завершил свое перемещение и состыковался с боковым портом основного модуля «Тяньхэ», информирует телеканал "Большая Азия".
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа).
Пожар в клубе «Полигон» в Костроме
05.11.2022, 14:25 27396
Фото: telegram/rt_russian
Число погибших в ходе пожара в костромском кафе «Полигон», по последним данным, увеличилось до 15 человек. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства трагедии.
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?