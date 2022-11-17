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Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы

16.11.2022, 16:32 2816
Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы
Фото: telegram/БОРТ №1
 

новости по теме

Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы

16.11.2022, 23:03 1726
Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы
Фото: t.me/bort_01
 

В столичном аэропорту протекает крыша

16.11.2022, 22:58 2121
В столичном аэропорту протекает крыша
Фото: Кадр с видео

 

В Мангистауской области сгорел автомобиль, два человека погибли

15.11.2022, 09:59 6006
В Мангистауской области сгорел автомобиль, два человека погибли
Фото: Кадр с видео
Авария произошла 14 ноября в 21.45. По сообщению очевидцев, автотранспорт загорелся после того, как попал в аварию.


 

В Китае Tesla вышла из-под контроля и насмерть сбила двух человек

14.11.2022, 12:10 9561
В Китае Tesla вышла из-под контроля и насмерть сбила двух человек
Фото: Кадр с видео
В результате происшествия два человека погибли, трое получили травмы. Как сообщает Reuters, американская компания Tesla заявила, что поможет полиции расследовать смертельный инцидент с участием своего автомобиля.

 

В центре Стамбула произошел взрыв

13.11.2022, 22:17 11526
В центре Стамбула произошел взрыв
Фото: кадр с видео
По сообщениям правоохранительных органов Турции, в воскресенье, 13 ноября, в туристическом центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, четыре человека погибли, 38 ранены.

 

Токаев встретился с Орбаном на полях саммита в Самарканде

11.11.2022, 14:29 18701
Токаев встретился с Орбаном на полях саммита в Самарканде
Фото: telegram/БОРТ№1
 

В районе барахолки Алматы произошел пожар

11.11.2022, 14:22 19006
В районе барахолки Алматы произошел пожар
Фото: ДЧС

 

В Алматы столкнулись два автобуса

08.11.2022, 16:55 25056
В Алматы столкнулись два автобуса
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.


 

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